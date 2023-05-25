Еврокомиссия одобрила поправки, позволяющие «Росатому» строить в Венгрии АЭС «Пакш-2»

Венгрия получила официальное согласие Европейской комиссии на внесение поправок в соглашение о строительстве двух энергоблоков на АЭС «Пакш-2», заключенное с «Росатомом», сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто. Документ позволяет российской госкорпорации в виде исключения вести работы по строительству атомной электростанции на территории Венгрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @szijjarto.peter.official Фото: @szijjarto.peter.official

«Вчера мы получили зеленый свет от Еврокомиссии. Она одобрила изменения контракта, касающиеся как строительства, так и финансирования»,— сказал министр в видеоролике, размещенном на его странице в соцсети Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По словам господина Сийярто, необходимость дополнительного согласования участия «Росатома» в проекте по строительству в Венгрии АЭС «Пакш-2» возникла из-за того, что первоначально соглашения с российской госкорпорацией заключались в 2014 году и с тех пор произошли «жизненные и технологические перемены». Глава венгерского МИДа заверил, что строительство АЭС «Пакш-2» будет вестись с соблюдением всех норм безопасности. Он подчеркнул, что санкций в отношении российской атомной энергетики на европейском уровне не введено, поэтому проект по строительству АЭС в Венгрии никак не нарушает действующие ограничения.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС «Пакш» новых энергоблоков — №5 и №6 («Пакш-2»). Предполагалось, что Россия выделит Венгрии на проект кредит до €10 млрд, а общая стоимость работ оценивалась €12,5 млрд. Венгерский регулятор выдал лицензию на строительство «Пакш-2» в августе 2022 года. Как сообщали в «Росатоме», строительство на объекте планируется начать в 2024 году.

Александр Кислов