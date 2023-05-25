Андрей Мелин принес присягу депутата нижегородского заксобрания

Директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Урожай» (Починковский район) Андрей Мелин занял место Игоря Седых в законодательном собрании Нижегородской области. На заседании парламента 25 мая он принес присягу депутата.

В заскобрании единорос Андрей Мелин будет работать в комитетах по социальным вопросам, АПК и экологии. Он родился в 1972 году, закончил Горьковский государственный педагогический институт им.М.Горького.

Как писал «Ъ-Приволжье», экс-депутат Игорь Седых назначен министром социальной политики Нижегородской области. На этом посту он сменил Наталью Исаеву, которая уволилась в конце апреля и сразу же была задержана по подозрению в получении взятки.

Андрей Репин