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Коммерсантъ FM
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В московских СИЗО находятся 300 бизнесменов

300 предпринимателей заключены под стражу в Москве, сообщила уполномоченная по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева на конференции «Ъ» «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников-2023». По ее словам, в Москве было только три дела, по которым предприниматели смогли выйти под залог. 90% арестованных бизнесменов попали в СИЗО по делам о мошенничестве (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Что касается гуманизации уголовно-правовой политики для бизнеса, в первую очередь, о чем говорит президент, сейчас есть тенденция гуманизации и либерализации уголовно-правовой системы... Но, несмотря на все шаги,— я хожу в СИЗО каждый месяц со своими адвокатами и экспертами,— 300 субъектов предпринимательской деятельности сейчас находятся в СИЗО. Перелимиты составляют 15%»,— сказала госпожа Минеева.

Московский бизнес-омбудсмен ставит своей целью сделать работающей меру по ограничению заключения предпринимателей под стражу. Вторая задача — изменить подход при избрании меры пресечения в виде залога. По ее мнению, эта мера должна быть приоритетной для предпринимателей, чтобы они могли продолжать вести бизнес. «Также это может быть запрет определенных действий, но не заключение под стражу и даже не домашний арест»,— добавила госпожа Минеева.

Бизнес-омбудсмен также выступила за увеличение порогов крупного и особо крупного ущерба по преступлениям в сфере экономической деятельности. Она отметила, что инфляция с 2016 года составила около 50%, но эти пороги с тех пор не менялись. В качестве примера госпожа Минеева привела ч. 5 ст. 159, в которой значительным ущербом признается 10 тыс. руб. «Пока закон не меняют, но я верю, что общими усилиями мы сдвинем это с мертвой точки»,— отметила уполномоченная.

Кроме того, Татьяна Минеева выступила за усовершенствование порядка урегулирования свиданий с подозреваемыми и обвиняемыми в СИЗО. По ее мнению, свидание с близкими родственниками должно назначаться без письменного решения «лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, или суда». «Потому что у нас есть обращения, есть случаи — я хожу в СИЗО и слышу — годами свидания не назначаются»,— объяснила омбудсмен.

Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева ранее сообщала, что столичные следственные изоляторы переполнены на 17,6%. По мнению члена президентского Совета по правам человека Алексея Мельникова, показатель мог быть выше, но арестованных переводят в другие регионы до решения суда. О переполненности СИЗО сообщают правозащитники в Тамбовской и Ростовской областях, а также в Крыму.

О переполненности СИЗО — в публикации «Ъ» «Посиди пока».

Леонид Уварчев

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