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После обрушения школьной беседки в Удмуртии возбудили уголовное дело по статье «халатность»

В Удмуртии по факту разрушения деревянного навеса на территории школы в деревне Лудорвай Завьяловского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления СК по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Напомним, в результате обрушения беседки пострадали семь детей 7-8 лет. Двух мальчиков госпитализировали, однако их состояние оценивается как удовлетворительное. Других детей направили на амбулаторное лечение после осмотра.

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