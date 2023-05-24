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Двух детей госпитализировали после инцидента с рухнувшей школьной беседкой в Удмуртии

Врачи осмотрели всех школьников, пострадавших при разрушении беседки в деревне Лудорвай в Удмуртии. Двух мальчиков госпитализировали, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук. Однако состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Других детей направили на амбулаторное решение после осмотра.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 24 мая, около 12:13. В связи с травмированием детей доследственную проверку начало следственное управление СКР по Удмуртии, а также прокуратура региона.

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