Куры охлажденные и мороженые в Удмуртии подорожали на 4,6% за неделю

В Удмуртии с 16 по 22 мая зарегистрировали изменение цен на ряд продовольственных товаров. По данным Удмуртстата, сосиски и сардельки подорожали на 5,2%, куры охлажденные и мороженые — 4,6%, сахарный песок — 3,6%, свежая белокочанная капуста — 2,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом свежие огурцы стали дешевле на 16,2%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности — 6%, помидоры свежие и подсолнечное масло — 3,1%, рис шлифованный — 2,5%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожало туалетное мыло на 1,2%. Однако снизились цены на зубную пасту на 4,2%, а пеленки для новорожденных стали дешевле на 2,6%.

Кроме того, зарегистрировано на 2,7% снижение цен на стоимость полета в салоне экономического класса.