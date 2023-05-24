Томский губернатор анонсировал запуск серийного производства модернизированного Ан-2

Серийную сборку модернизированных самолетов Ан-2 — ТВС2МС — планируется организовать в Томской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Мазур. Первая модель, собранная специалистами «Русавиапрома» на площадке компании «Сибаэрокрафт», была сегодня представлена на авиационном празднике в деревне Березкино Томского района.

«В самолете 12 мест. Запас хода — 1 тыс. км. Это позволит без дозаправки долететь из Томска до Стрежевого и вообще любой точки области. Будем налаживать серийную сборку таких самолетов и возрождать региональную авиацию»,— рассказал губернатор на мероприятии.

В августе прошлого года компания «Русавиапром» сообщала, что всего для «Сибаэрокрафта» планируется модернизировать четыре самолета. На тот момент речь шла о подготовке к летным испытаниям одного из них и завершающей стадии сборки второго. «Но это не вся партия, планируется расширение, потому что примерная потребность Томской области для того, чтобы закрыть маршруты в Колпашево, Каргасок, Новый Васюган,— 10 или 12 машин»,— сказал сегодня журналистам гендиректор компании «Русавиапром» Алексей Крюков (цитата по «РИА Томск»). По его словам, первый самолет до конца июня может получить сертификат летной годности.

Руководство «Сибаэрокрафта» в 2021 году оценивало продажную стоимость модернизированного Ан-2 в 80–100 млн руб. Тогда же сообщалось, что «Сибаэрокрафт» вошел в проект по модернизации Ан-2, который реализует новосибирский СибНИа имени Чаплыгина.

«Сибаэрокрафт» занимается развитием малой авиации в Томской области. Компания, по данным региональных властей, построила в 2021 году в деревне Березкино посадочную площадку для малой авиации им. В. Чкалова. Компания зарегистрирована в Новосибирской области. Ее учредители — томские бизнесмены Андрей Князев и Владислав Левчугов.

Оксана Павлова, Новосибирск