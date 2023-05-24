В Севастополе задержали лидера ячейки «Свидетелей Иеговы»

В Севастополе задержали лидера местной ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетелей Иеговы», сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Республике Крым и Севастополю.

По данным следствия, подозреваемый мужчина на протяжении нескольких лет активно участвовал в деятельности местной ячейки иеговистов, в частности организовывал незаконные собрания и выступления с изучением религиозных материалов. А также пропагандировал в интернете экстремистские идеи организации.

Во время обысков у него обнаружили запрещенную литературу и материалы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности запрещенной религиозной организации).

Ранее по аналогичному обвинению были задержаны и отданы под суд несколько лидеров симферопольской и ялтинской ячеек запрещенной в РФ секты.

Александр Дремлюгин, Симферополь