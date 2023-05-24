Болгарский писатель Георги Господинов стал лауреатом Международной Букеровской премии

Лауреатом Международной Букеровской премии стал болгарский прозаик и поэт Георги Господинов за роман «Времеубежище». Об этом объявила председатель жюри французская писательница марокканского происхождения Лейла Слимани на торжественной церемонии в Лондоне, сообщила пресс-служба премии.

Роман «Времеубежище» на болгарском языке вышел в 2020 году. В 2022 ее перевели на английский язык, в 2023 году книга вышла в русском переводе.

Во время церемонии награждения 55-летний Георги Господинов сказал, что его роман посвящен памяти и времени, а также «милитаризации ностальгии». «Времеубежище» — первая книга писателя, опубликованная в Великобритании.

Международную Букеровскую премию получают иностранные писатели и переводчики за книги, которые вышли на английском языке. Вознаграждение в размере 50 тыс. фунтов стерлингов делится поровну между автором и переводчиком.

Олеся Павленко