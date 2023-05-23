Как работает социальный контракт в Москве и России

Что такое социальный контракт, как его заключить и на что можно потратить полученные деньги — в материале «Ъ».

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Что такое социальный контракт

Социальный контракт — это государственная программа поддержки малоимущих семей и граждан, которая осуществляется при помощи региональных центров социальной помощи. Органы соцзащиты заключают договор на предоставление определенных сумм со строго определенной целью, прописанной в контракте. Программа активно финансируется государством, в 2023 году сумма поддержки достигла 35 млрд руб.

На социальный контракт могут рассчитывать семьи и граждане, чей доход не превышает прожиточного минимума региона, в котором они зарегистрированы. Цель программы — помощь в трудоустройстве, открытии бизнеса, создании подсобного хозяйства или выходе из трудной жизненной ситуации (понятие «трудной жизненной ситуации» может толковаться по-разному, но обычно к нему относят инвалидность, потерю кормильца, неспособность обеспечить себя в связи с преклонным возрастом и др. Какие трудные жизненные ситуации можно решить при помощи социального контракта в определенном регионе лучше уточнить в местном центре соцподдержки).

Самозанятые и индивидуальные предприниматели также могут заключить контракт при схожих условиях (доход должен быть ниже прожиточного минимума).

Сколько денег можно получить и на что потратить

Социальный контракт обеспечивает поддержку только определенных видов деятельности, при этом органы социальной защиты будут следить за целесообразностью расходования выделенных средств. Всего предусмотрено несколько видов социальных контрактов с разными условиями и суммами выплат:

Трудоустройство. Самый популярный вид социального контракта, в 2021 и 2022 годах его заключили в 40% случаев. Государство помогает с поиском работы, обучением, переквалификацией и стажировкой. Гражданин получает выплаты в размере прожиточного минимума, а также оплату обучения (до 30 тыс. руб.), пока не будет трудоустроен. Максимальный срок контракта — девять месяцев. Ведение личного подсобного хозяйства. Можно получить до 200 тыс. руб. на организацию и совершенствование подсобного хозяйства (личный сад или огород). Например, приобрести необходимые сельскохозяйственные инструменты и семена. Также можно рассчитывать на обеспечение обучения (до 30 тыс. руб.) Создание бизнеса. Возможность получить до 350 тыс. руб. на открытие собственного дела. Государство может помочь с обучением предпринимательским навыкам (также на сумму до 30 тыс. руб.). Условия заключения контракта и дополнительные необходимые документы зависят от региона, в котором заключается социальный контракт. Потребуется бизнес-план, который покажет, на что будут расходоваться выделенные деньги. Улучшение материального положения. Если у семьи не хватает средств на предметы первой необходимости, например на еду, одежду, оплату ЖКУ и т. д., можно заключить контракт на единовременную или ежемесячные выплаты определенных сумм, но не более чем на шесть месяцев. План продвижения. Даже если товар произведен, его еще нужно продать. Создайте маркетинговую стратегию (на первых порах это может быть реклама в социальных сетях, потому как она не требует больших затрат), а также акционные предложения, которые заинтересуют потенциальных покупателей. Финансовый план. Один из важнейших пунктов. Учитывая прошлые планы, составьте общую схему доходов и расходов, ожидаемые продажи, затраты финансов из господдержки и т. д. На основе этого можно будет определить, какой размер поддержки необходим, а значит, ее охотнее выдадут.

Важно помнить, что бизнес-план создается не только для того, чтобы убедить комиссию заключить контракт, но и для самого предпринимателя, который на его основе будет развивать свое дело. Например, стоит составлять финансовый план как минимум каждый месяц, а также периодически обновлять производственный и рекламный. Полезно также иногда проводить анализ рынка, чтобы всегда знать о новых шагах конкурентов, запросах клиентов и т. д.

Как составить бизнес-план

Для того чтобы получить 350 тыс. руб. на открытие собственного дела, потребуется показать, на что и как будут тратиться средства. По этой причине при заключении социального контракта с предпринимателем государство потребует бизнес-план с описанием товара, рисками и ожидаемыми доходами и расходами. Программа социальных контрактов обещает помощь на каждом этапе и обучение предпринимательской деятельности, однако полезно в общих чертах понимать, что такое бизнес-план и как его правильно составить:

Описание товара или услуги. Предприниматель должен иметь полное представление о том, что он собирается продать потребителям. Здесь понадобятся все подробности, которые выгодно отличают товар от будущих конкурентов (например, особенная манера подачи, качество материалов или ручная работа). Также можно предположить, как можно развивать продукт после получения первых доходов или же что нового можно будет произвести.

Рыночный анализ. К сожалению, все сферы бизнеса уже давно заняты, и так или иначе придется столкнуться с конкурентами, которые на этом рынке гораздо дольше. Нужно в таких же деталях, как собственный продукт, рассмотреть предложения конкурентов — как крупных компаний с многомиллионным бюджетом, так и таких же индивидуальных предпринимателей, как вы. Обратите внимание на количество клиентов, отзывы и продажи тех товаров, с которыми вы намерены конкурировать После анализа, опираясь на особенности вашего продукта и продукта конкурентов, можно попробовать примерно рассчитать, какую долю рынка может занять ваш проект.

Анализ потенциальных покупателей. Для того чтобы продать продукт, нужно знать, кто его купит. На основе отзывов и продаж других компаний определите, чего не хватает клиентам, что они считают важным в товаре или услуге и что не могут получить от ваших конкурентов.

План производства. Здесь нужно рассчитать издержки производства. Этот пункт может быть особенно важен при заключении контракта, поскольку затрагивает денежные затраты, необходимые для производства продукта. Учитывать нужно все:

затраты на сырье, упаковку для товаров;

зарплаты сотрудникам (если на производстве будете работать только вы, пункт можно пропустить, поскольку социальный контракт учитывает доход предпринимателя от его деятельности);

аренда площади или оборудования;

затраты на рекламу;

любые другие издержки.

Почему могут отказать в заключении контракта или расторгнуть его

В центре социальной помощи могут и отказать в заключении контракта. Сделать это могут в том случае, если семья или гражданин не являются малоимущими (то есть имеют доход выше прожиточного минимума) или если во владении есть какая-либо дорогая собственность (например, автомобиль, вторая квартира, активы в банках). В таком случае социальная поддержка не предусмотрена. Ну и конечно, поддержку не одобрят, если заявитель скрыл информацию о составе семьи, ее доходах и имуществе.

Также социальный контракт может быть разорван уже после его заключения. Специальная комиссия имеет право прекратить поддержку если:

гражданин или семья переехали в другой регион или эмигрировали;

предпринимательская деятельность, на которую были выделены деньги, прекратилась;

выделенные деньги расходуются нецелесообразно (например, для покупки недвижимости или вещей не первой необходимости);

имущество, которое было приобретено на государственные деньги продано.

Тем не менее решение об отказе в социальном контракте или его досрочном расторжении можно обжаловать в суде или в органах соцзащиты.

Где заключить социальный контракт и какие документы потребуются

Для заключения социального контракта потребуется подать заявление через сайт или приложение «Госуслуги», а также в ближайшем МФЦ или в центре социальной защиты.

В заявлении необходимо указать данные:

о составе семьи;

о доходах членов семьи;

о собственности каждого из членов семьи.

После чего их потребуется подтвердить. В разных регионах страны при заключении разных видов социальных контрактов могут потребовать разные документы, это можно уточнить у местных социальных служб. Потребуются следующие документы:

паспорта всех членов семьи (также на всякий случай стоит подготовить свидетельства о рождении, номера ИНН и СНИЛС);

свидетельство о браке;

свидетельство о рождении детей;

свидетельство о праве собственности;

справку с места трудоустройства (может потребоваться для уточнения размера дохода);

другие документы, связанные с видом социального контракта (например, бизнес-план для предпринимательского).

Илья Акимов