Индия вводит обязательное тестирование сиропов от кашля, предназначенных на экспорт

Власти Индии сделали обязательным тестирование на безопасность всех сиропов от кашля, которые местные компании экспортируют в другие страны мира. Это произошло после того, как подобные препараты связали с серией смертей в разных странах мира от Гамбии до Узбекистана. О новом правиле говорится в распоряжении (.pdf) Главного управления по внешней торговле Министерства торговли и промышленности Индии. С 1 июня все сиропы, предназначенные на экспорт, должны иметь сертификат безопасности, выданный государственной лабораторией.

В прошлом году сообщалось о случаях смерти как минимум 89 детей за пределами страны. Тогда Всемирная организация здравоохранения сообщала, что сиропы от кашля двух компаний Maiden Pharmaceuticals Ltd и Marion Biotech содержали смертельно опасные токсины. Обе компании тогда же отвергли обвинения. В настоящее время в отношении производителей ведется расследование.

В апреле уже текущего года Всемирная организация здравоохранения выпустила предупреждение еще об одном сиропе от кашля, производимом QP Pharmachem Ltd. Жалобы на него поступили из Микронезии и с Маршалловых Островов.

Обвинения стали сильным ударом по индийской фармацевтической промышленности, считающейся одной из крупнейших в мире.

Андрей Келекеев