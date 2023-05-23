Аэропорт Сочи стал третьим в РФ по длительности задержек рейсов

Аэропорт Сочи вошел в тройку лидеров по длительности задержки рейсов среди российских авиаузлов за I квартал 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании «АльфаСтрахование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK «Аэропорт Сочи» Фото: VK «Аэропорт Сочи»

Лидерами в задержках полетов более чем на час с начала года стали аэропорты Шереметьево» (12%) и «Пулково» (8%) и «Сочи »(7%). В топ-5 также вошли новосибирский аэропорт «Толмачево» и московский «Домодедово».

«Число задержанных рейсов во многом зависит от пассажиропотока — поэтому в топе оказываются самые загруженные аэропорты страны, и в первую очередь Московского авиаузла»,— говорится в сообщении.

Самые длительные задержки были отмечены в аэропорту Норильска. Там ожидание вылета затягивалось на 20 часов и более в 27% случаев от общего числа зафиксированных задержек аналогичной длительности. Сочи по данному показателю расположился на второй строчке (18%). В «Домодедово» отмечено 16% подобных случаев.

За указанный период эксперты зафиксировали более 4 тыс. рейсов, вылет которых был задержан по различным причинам.

Анастасия Донскова

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