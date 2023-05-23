На всем кротовом

В прокат вышел триллер «Охота» — режиссерский дебют южнокорейского актера Ли Джон Джэ, имеющего солидную фильмографию, но международному зрителю лучше всего знакомого по сериальному хиту Netflix «Игра в кальмара». Он также снял самого себя в одной из главных ролей в этом фильме об очередном витке противостояния двух корейских государств. Юлии Шагельман не без труда далось различение множества оттенков серого в запутанных сюжетных сплетениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В противостоянии спецслужб двух Корей на поверку обнаруживается не так уж много увлекательного

Фото: A-One Films В противостоянии спецслужб двух Корей на поверку обнаруживается не так уж много увлекательного

Фото: A-One Films

Открывающий титр, как водится, предупреждает, что события фильма полностью выдуманы, а любые совпадения действующих лиц с реальными людьми являются случайными и непреднамеренными. Авторы (сценарий писал сам режиссер Ли Джон Джэ вместе с еще одним дебютантом в полном метре Чо Сын Хи), однако, несколько лукавят: фоном для основной шпионской интриги в их картине становятся настоящие перипетии южнокорейской истории, а ближе к финалу герои уже принимают в них непосредственное участие. Несмотря на то что премьера фильма состоялась в прошлом году на Каннском кинофестивале, хоть и вне конкурса, он явно больше ориентирован на своего отечественного зрителя. Для понимания происходящего хорошо бы иметь хотя бы общее представление о военном перевороте 12 декабря 1979 года, который осуществил будущий президент Чон Ду Хван (ни разу не названный в фильме по имени), жестоком подавлении протестов против формирующейся диктатуры в городе Кванджу и попытке покушения на южнокорейского лидера в Рангуне 9 октября 1983 года — последняя, если о ней ничего не знать, действительно может показаться плодом буйной фантазии сценаристов. Тем же, кому эти имена, даты и топонимы ни о чем не говорят, придется довольствоваться обрывками информации в диалогах и осознанием, что в этой точке истории, как обычно, все было далеко не однозначно.

Начинается фильм все же с вымышленного покушения на президента Южной Кореи (Сон Сон Хо), недавно пришедшего к власти с помощью переворота и намеренного изменить конституцию, чтобы узурпировать эту власть окончательно. Происходит оно в Вашингтоне под шум протестов корейской диаспоры. «Сбежали — так нечего теперь выступать»,— неодобрительно хмыкает директор разведывательного управления (Сон Eн Чхан), недовольный тем, что здесь нельзя разогнать демонстрантов, как дома, в Сеуле. Главу государства удается спасти, но начальник отдела внутренней разведки Ким Джон До (Чон У Сон) убивает снайпера, взявшего в заложники его коллегу из отдела внешней разведки Пак Пён Хо (Ли Джон Джэ), прежде чем из того удается добыть информацию о его заказчиках. Устроив выволочку обоим, директор сообщает, что в их рядах завелся северокорейский «крот» по кличке Донлим и надо направить все усилия на его поимку.

За этим, однако, следуют новые провалы: Пак в Токио теряет важного перебежчика из Северной Кореи, готового передать на Юг ядерные секреты в обмен на убежище, а у Кима срыв очередной операции приводит к гибели восьми сотрудников. Взаимные подозрения растут, а на смену директору, пойманному на коррупции, приходит ставленник самого президента (Ким Джон Су), который уже намеренно стравливает двух шефов и их подчиненных друг с другом, приказывая устроить перекрестные проверки. Методы у обоих ведомств одинаковые: избиения и пытки, так что понять, кто здесь хорошие парни, а кто не очень, становится все труднее. Донлим тем временем чувствует себя в этой мутной воде настолько вольготно, что вместе с собственной сетью агентов готовит новое покушение на президента.

Главные герои, несмотря на свои высокие звания, не боятся работать «на земле» и марать руки: они лично участвуют во всех операциях, бегают, стреляют и то и дело бьют кому-нибудь морду (например, Пак — коррумпированному директору, своему прямому начальнику). Перестрелки, погони и драки Ли Джон Джэ снимает с пульсирующей взрывной энергией и безыскусной жестокостью. Когда же действие замедляется и противостояние персонажей переходит в психологическую плоскость, фильм начинает напоминать параноидальные политические триллеры 1970-х, в которых все подозревали всех, а верить нельзя было никому. Правда, источник вдохновения можно отыскать поближе — и по времени, и по географии: «Охота» неоднократно заставляет вспомнить гонконгскую «Двойную рокировку» (2002), где «кротов» искали в мафии и полиции. Фильму Ли Джон Джэ, однако, не хватает изящества в построении интриги. Повествование становится все более хаотичным, многочисленные нити запутываются, а людей в серых костюмах со стоическими лицами становится решительно невозможно отличить друг от друга. Попытка очеловечить Кима и Пака тоже не вполне удается: у каждого из них есть личная жизнь за пределами разведуправления, но она набросана настолько схематично, что почти ничего не добавляет к их характерам, и главной чертой обоих героев остается обостренный патриотизм. Конечно, каждый из них понимает его по-своему, но финал, к которому приводит служба на благо родины, для обоих оказывается разрушительным.