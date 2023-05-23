Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На всем кротовом

Вышел шпионский триллер Ли Джон Джэ «Охота»

В прокат вышел триллер «Охота» — режиссерский дебют южнокорейского актера Ли Джон Джэ, имеющего солидную фильмографию, но международному зрителю лучше всего знакомого по сериальному хиту Netflix «Игра в кальмара». Он также снял самого себя в одной из главных ролей в этом фильме об очередном витке противостояния двух корейских государств. Юлии Шагельман не без труда далось различение множества оттенков серого в запутанных сюжетных сплетениях.

В противостоянии спецслужб двух Корей на поверку обнаруживается не так уж много увлекательного

В противостоянии спецслужб двух Корей на поверку обнаруживается не так уж много увлекательного

Фото: A-One Films

В противостоянии спецслужб двух Корей на поверку обнаруживается не так уж много увлекательного

Фото: A-One Films

Открывающий титр, как водится, предупреждает, что события фильма полностью выдуманы, а любые совпадения действующих лиц с реальными людьми являются случайными и непреднамеренными. Авторы (сценарий писал сам режиссер Ли Джон Джэ вместе с еще одним дебютантом в полном метре Чо Сын Хи), однако, несколько лукавят: фоном для основной шпионской интриги в их картине становятся настоящие перипетии южнокорейской истории, а ближе к финалу герои уже принимают в них непосредственное участие. Несмотря на то что премьера фильма состоялась в прошлом году на Каннском кинофестивале, хоть и вне конкурса, он явно больше ориентирован на своего отечественного зрителя. Для понимания происходящего хорошо бы иметь хотя бы общее представление о военном перевороте 12 декабря 1979 года, который осуществил будущий президент Чон Ду Хван (ни разу не названный в фильме по имени), жестоком подавлении протестов против формирующейся диктатуры в городе Кванджу и попытке покушения на южнокорейского лидера в Рангуне 9 октября 1983 года — последняя, если о ней ничего не знать, действительно может показаться плодом буйной фантазии сценаристов. Тем же, кому эти имена, даты и топонимы ни о чем не говорят, придется довольствоваться обрывками информации в диалогах и осознанием, что в этой точке истории, как обычно, все было далеко не однозначно.

Начинается фильм все же с вымышленного покушения на президента Южной Кореи (Сон Сон Хо), недавно пришедшего к власти с помощью переворота и намеренного изменить конституцию, чтобы узурпировать эту власть окончательно. Происходит оно в Вашингтоне под шум протестов корейской диаспоры. «Сбежали — так нечего теперь выступать»,— неодобрительно хмыкает директор разведывательного управления (Сон Eн Чхан), недовольный тем, что здесь нельзя разогнать демонстрантов, как дома, в Сеуле. Главу государства удается спасти, но начальник отдела внутренней разведки Ким Джон До (Чон У Сон) убивает снайпера, взявшего в заложники его коллегу из отдела внешней разведки Пак Пён Хо (Ли Джон Джэ), прежде чем из того удается добыть информацию о его заказчиках. Устроив выволочку обоим, директор сообщает, что в их рядах завелся северокорейский «крот» по кличке Донлим и надо направить все усилия на его поимку.

За этим, однако, следуют новые провалы: Пак в Токио теряет важного перебежчика из Северной Кореи, готового передать на Юг ядерные секреты в обмен на убежище, а у Кима срыв очередной операции приводит к гибели восьми сотрудников. Взаимные подозрения растут, а на смену директору, пойманному на коррупции, приходит ставленник самого президента (Ким Джон Су), который уже намеренно стравливает двух шефов и их подчиненных друг с другом, приказывая устроить перекрестные проверки. Методы у обоих ведомств одинаковые: избиения и пытки, так что понять, кто здесь хорошие парни, а кто не очень, становится все труднее. Донлим тем временем чувствует себя в этой мутной воде настолько вольготно, что вместе с собственной сетью агентов готовит новое покушение на президента.

Главные герои, несмотря на свои высокие звания, не боятся работать «на земле» и марать руки: они лично участвуют во всех операциях, бегают, стреляют и то и дело бьют кому-нибудь морду (например, Пак — коррумпированному директору, своему прямому начальнику). Перестрелки, погони и драки Ли Джон Джэ снимает с пульсирующей взрывной энергией и безыскусной жестокостью. Когда же действие замедляется и противостояние персонажей переходит в психологическую плоскость, фильм начинает напоминать параноидальные политические триллеры 1970-х, в которых все подозревали всех, а верить нельзя было никому. Правда, источник вдохновения можно отыскать поближе — и по времени, и по географии: «Охота» неоднократно заставляет вспомнить гонконгскую «Двойную рокировку» (2002), где «кротов» искали в мафии и полиции. Фильму Ли Джон Джэ, однако, не хватает изящества в построении интриги. Повествование становится все более хаотичным, многочисленные нити запутываются, а людей в серых костюмах со стоическими лицами становится решительно невозможно отличить друг от друга. Попытка очеловечить Кима и Пака тоже не вполне удается: у каждого из них есть личная жизнь за пределами разведуправления, но она набросана настолько схематично, что почти ничего не добавляет к их характерам, и главной чертой обоих героев остается обостренный патриотизм. Конечно, каждый из них понимает его по-своему, но финал, к которому приводит служба на благо родины, для обоих оказывается разрушительным.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...