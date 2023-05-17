YandexGPT проходит обучение

«Яндекс» представил свой ответ ChatGPT — российская корпорация внедрила языковую модель в своего виртуального помощника, и благодаря нейросети «Алиса» теперь может писать тексты и искать информацию по запросу пользователя. Функция уже доступна в приложении «Яндекс», браузере, «умных» колонках и телевизорах с поддержкой помощника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Правда, технология пока несовершенна. “Ъ FM” попытался поставить перед «Алисой» несколько несложных задач, и вот что из этого вышло.

Редактор “Ъ FM” Илья Сизов сравнил работу одной из самых прогрессивных языковых нейросетей — ChatGPT — и нового продукта от «Яндекса». По его словам, преимущество оказалось не на стороне отечественной разработки:

«Как только ты открываешь диалог с "Алисой", тебя честно предупреждают, что она не понимает контекста. Один запрос — один ответ. Ей нельзя задавать какие-то уточняющие вопросы, а это, наверное, как раз главная фишка чат-ботов с искусственным интеллектом, то есть они очень правдоподобно имитируют человеческую речь и живой диалог.

Я раз за разом просил "Алису" предложить мне три варианта отдыха на две недели. При первой попытке она сказала: "Конечно же, я могу предложить три варианта отдыха на две недели", то есть ответ правильный по форме, но не по сути. На второй раз она предложила отдохнуть в Анталье, то есть озвучила только один вариант и решила на этом остановиться. А третья попытка была более удачной, мне выдали три альтернативы: поездку на море, экскурсионный тур и активный отдых, но максимально общими словами.

Кроме того, "Алиса" не на все вопросы отвечает. Кажется, что в систему просто забит список стоп-слов, на которые она реагирует.

В общем, эта игрушка выглядит скорее как очень сырая демонстрация возможностей языковой модели от "Яндекса". И пока диалоги с обычной заскриптованной "Алисой" кажутся даже интереснее».

Разработчики «Яндекса» отмечают, что запуск YandexGPT — это лишь первый шаг, и в перспективе «Алиса» «будет становиться умнее». В корпорации также заявили, что будут внедрять подобные решения и в другие свои продукты, например, в поиск.

Эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул такой подход приветствует, но предупреждает, что на дальнейшее развитие YandexGPT уйдет немало денег и времени:

«Это очень дорогие игрушки. На Западе, чтобы обучать подобные сети, используются большие вычислительные мощности, сотни тысяч серверов и много процессорного времени. Для развития нейросетей должно быть большое капиталовложение.

Кроме того, русский язык на порядок сложнее, чем английский. Да и разработки в этом направлении у нас, можно сказать, находятся в зачаточном состоянии, они только несколько лет начались. Инвестиции в эту науку, в язык, в машинное обучение для русского языка гораздо меньше. Нужны словари, нужна большая работа по разметке. А на Западе в это успешно вкладываются уже десятки лет.

Для развития этой отрасли в России нужны годы системной работы, в частности, по компьютерной лингвистике, чтобы добиться такого качества, как за рубежом».

Некоторые западные предприниматели и IT-эксперты между тем смотрят на продвижение нейросетей с опаской. В конце марта Стив Возняк, Илон Маск и тысячи других экспертов подписали открытое письмо, в котором призвали разработчиков сделать паузу в развитии технологий искусственного интеллекта, подобных ChatGPT. Правда, на эту рекомендацию никто не отреагировал.

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Лилия Галявиева