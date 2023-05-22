Прокуратура отсудила бомбоубежище Сормовской кондитерской фабрики

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск прокуратуры и территориального управления Росимущества к Сормовской кондитерской фабрике. Ведомства потребовали изъять в госсобственность защитное сооружение гражданской обороны на 600 человек и земельный участок фабрики площадью 48,3 тыс. кв.м. под зданием, в котором расположен защитный объект. Об этом говорится в решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Представители истцов доказывали, что правительство РФ не принимало решение о приватизации бомбоубежища. Однако юристы ответчика доказали, что фабрика приобрела земельный участок со зданием в 2013 году по договору с министерством имущества Нижегородской области, которое сначала отказалось предоставить землю в собственность предприятия, но проиграло судебный спор по этому поводу. В споре о защитном сооружении Росимущество фактически решило пересмотреть это решение.

В итоге арбитражный суд признал право собственности фабрики на земельный участок, а за Российской Федерацией – право на бомбоубежище.

Владимир Зубарев