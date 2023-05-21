Фото 21.05.2023, 21:08 Московский весенний велофестиваль Как прошел заезд по Садовому кольцу 21 мая состоялся Московский весенний велофестиваль. Кадры со спортивного мероприятия — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Маршрут фестиваля проходил по Садовому кольцу Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Участники фестиваля на Садовом кольце Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В фестивале приняли участие около 50 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Участники фестиваля перед стартом Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В этом году на маршруте организовали четыре фестивальных городка Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Каждый из городков символизировал один из транспортных проектов Москвы: Большую кольцевую линию метро, Московские центральные диаметры и Московский скоростной диаметр Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Велосипедисты перед стартом Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото На площадках фестиваля работали интерактивные фотозоны и уличный кинотеатр, студия аквагрима, веломастерские, фуд-корты и прокат беговелов для детей Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Участники фестиваля в костюмах Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Участники фестиваля на Садовом кольце Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Посетители фестиваля могли посмотреть выступление велоцирка и BMX-шоу, принять участие в творческих и танцевальных мастер-классах Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Проведение велофестивалей в Москве возобновилось в 2022 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Участники фестиваля в костюмах Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Сотрудник дорожно-патрульной службы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Для проведения фестиваля в Москве полностью перекрывали движение по Садовому кольцу и нескольким другим улицам Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 15 Маршрут фестиваля проходил по Садовому кольцу Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Участники фестиваля на Садовом кольце Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В фестивале приняли участие около 50 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Участники фестиваля перед стартом Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото В этом году на маршруте организовали четыре фестивальных городка Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Каждый из городков символизировал один из транспортных проектов Москвы: Большую кольцевую линию метро, Московские центральные диаметры и Московский скоростной диаметр Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Велосипедисты перед стартом Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото На площадках фестиваля работали интерактивные фотозоны и уличный кинотеатр, студия аквагрима, веломастерские, фуд-корты и прокат беговелов для детей Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Участники фестиваля в костюмах Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Участники фестиваля на Садовом кольце Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Посетители фестиваля могли посмотреть выступление велоцирка и BMX-шоу, принять участие в творческих и танцевальных мастер-классах Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Проведение велофестивалей в Москве возобновилось в 2022 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Участники фестиваля в костюмах Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Сотрудник дорожно-патрульной службы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Для проведения фестиваля в Москве полностью перекрывали движение по Садовому кольцу и нескольким другим улицам Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото