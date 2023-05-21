Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Московский весенний велофестиваль

Как прошел заезд по Садовому кольцу

21 мая состоялся Московский весенний велофестиваль. Кадры со спортивного мероприятия — в фотогалерее «Ъ».

Предыдущая фотография
Маршрут фестиваля проходил по Садовому кольцу

Маршрут фестиваля проходил по Садовому кольцу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники фестиваля на Садовом кольце

Участники фестиваля на Садовом кольце

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В фестивале приняли участие около 50 тыс. человек

В фестивале приняли участие около 50 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники фестиваля перед стартом

Участники фестиваля перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В этом году на маршруте организовали четыре фестивальных городка

В этом году на маршруте организовали четыре фестивальных городка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Каждый из городков символизировал один из транспортных проектов Москвы: Большую кольцевую линию метро, Московские центральные диаметры и Московский скоростной диаметр

Каждый из городков символизировал один из транспортных проектов Москвы: Большую кольцевую линию метро, Московские центральные диаметры и Московский скоростной диаметр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Велосипедисты перед стартом

Велосипедисты перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На площадках фестиваля работали интерактивные фотозоны и уличный кинотеатр, студия аквагрима, веломастерские, фуд-корты и прокат беговелов для детей

На площадках фестиваля работали интерактивные фотозоны и уличный кинотеатр, студия аквагрима, веломастерские, фуд-корты и прокат беговелов для детей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники фестиваля в костюмах

Участники фестиваля в костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники фестиваля на Садовом кольце

Участники фестиваля на Садовом кольце

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посетители фестиваля могли посмотреть выступление велоцирка и BMX-шоу, принять участие в творческих и танцевальных мастер-классах

Посетители фестиваля могли посмотреть выступление велоцирка и BMX-шоу, принять участие в творческих и танцевальных мастер-классах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Проведение велофестивалей в Москве возобновилось в 2022 году

Проведение велофестивалей в Москве возобновилось в 2022 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники фестиваля в костюмах

Участники фестиваля в костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудник дорожно-патрульной службы

Сотрудник дорожно-патрульной службы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Для проведения фестиваля в Москве полностью перекрывали движение по Садовому кольцу и нескольким другим улицам

Для проведения фестиваля в Москве полностью перекрывали движение по Садовому кольцу и нескольким другим улицам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 15

Маршрут фестиваля проходил по Садовому кольцу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники фестиваля на Садовом кольце

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В фестивале приняли участие около 50 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники фестиваля перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

В этом году на маршруте организовали четыре фестивальных городка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Каждый из городков символизировал один из транспортных проектов Москвы: Большую кольцевую линию метро, Московские центральные диаметры и Московский скоростной диаметр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Велосипедисты перед стартом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На площадках фестиваля работали интерактивные фотозоны и уличный кинотеатр, студия аквагрима, веломастерские, фуд-корты и прокат беговелов для детей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники фестиваля в костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники фестиваля на Садовом кольце

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Посетители фестиваля могли посмотреть выступление велоцирка и BMX-шоу, принять участие в творческих и танцевальных мастер-классах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Проведение велофестивалей в Москве возобновилось в 2022 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Участники фестиваля в костюмах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудник дорожно-патрульной службы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Для проведения фестиваля в Москве полностью перекрывали движение по Садовому кольцу и нескольким другим улицам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...