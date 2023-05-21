Курорт «Губаха» планирует увеличить посещаемость в два раза

Директор курорта «Губаха» Дмитрий Попов на круглом столе «Форума гостеприимства России», посвященного региональному туризму и юбилею Перми, рассказал о планах по развитию предприятия. По словам господина Попова, из зимнего горнолыжного курорта «Губаха» становится всесезонным. «В летний сезон 2021 года нас посетило 5 тыс. человек, в летний сезон 2022 года – 15 тыс. человек. В этом сезоне мы планируем, что на курорте побывает 30-40 тыс. человек», - сообщил директор всесезонного курорта «Губаха».

Для увеличения посещаемости в «Губахе» в теплое время года проводят различные мероприятия. Например, этим летом курорт проведет забег «Сердце Пармы Trail», гонки на мотоциклах HARD ENDURO, сплавы и другие мероприятия. Дмитрий Попов пояснил, что после установки кресельной канатной дороги люди стали приезжать туда полюбоваться видами на природу. Также в «Губахе» обустроят смотровую площадку с биноклями.

Горнолыжный центр «Губаха» построен в 1985 году, долгое время им управлял муниципалитет. В 2015 году комплекс передали в концессию на 25 лет пермскому бизнесмену Рашиду Габдуллину, специализирующемуся на инвестициях в сферу развлечений и отдыха. Сейчас курорт «Губаха» включает в себя 18 трасс протяженностью от 100 м до 2,6 тыс. м с максимальным перепадом высот 310 м, сноупарк, зоны фрирайда, гостиницу, хостел, коттеджи, бани и кафе.

«Губаха» организует также экскурсионные туры по Пермскому краю в разное время года. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «ВК “Губаха”» в 2020 году составила 148,8 млн руб., чистый убыток — 23 млн руб. В начале этого года корпорация «Туризм. РФ» решила поддержать развитие горнолыжного курорта «Губаха». Проектом предусмотрено обустройство еще одного склона, строительство гостиницы, а также ряда более мелких объектов туристической инфраструктуры. Объем вложений оценивается в 2 млрд руб.