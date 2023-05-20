СКР проводит проверку после нападения на журналистов в офисе Федерации спорта глухих

Главное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Москве проводит доследственную проверку после нападения на журналистов в столичном офисе Общероссийской спортивной федерации спорта глухих. Сюжет об этом показал телеканал «Россия 24».

На членов съемочной группы телеканала напали охранники московского офиса Федерации спорта глухих, следует из сюжета. Журналисты расследовали причины неполучения спортсменами выплат, которые также пожаловались на вымогательство руководством федерации призовых за возможность участвовать в соревнованиях.

Помимо нападения на журналистов СКР проверит факт нарушения прав граждан. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверок.

Мария Федотова