Соратники потеряли пермского активиста, отбывавшего административный арест

Правозащитники не могут установить местонахождение директора пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова, сообщает телеграм-канал общества «Мемориал» (признано в России иностранным агентом и ликвидировано по решению Верховного суда РФ). Господин Чернышов должен был сегодня выйти из спецприемника в Истре, где отбывал административное наказание по решению суда, признавшего его виновным в хулиганстве, и назначившего наказание в виде ареста на 15 суток.

Как говорится в сообщении телеграм-канала, коллеги приехали встречать Александра Чернышова к выходу из приемника. «Оказалось, что там его уже нет. Сначала нам говорили, что он собирает вещи, но даже спустя двадцать минут он так и не вышел. В спецприемнике скидывали все звонки. После этого сказали, что Александра выпустили с другой стороны здания, потому что случился форс-мажор. Сейчас мы не знаем, где находится Александр», - указывается в посте.

Отбывая административный арест, Александр Чернышов стал фигурантом уголовного дела о попытке вывоза архива пермского отделения «Мемориала» в Германию. В пятницу в рамках его расследования в Перми прошли обыски в домах и квартирах местных активистов и правозащитников.