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Коммерсантъ FM
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Колбаса оформляется в «Тоблерон»

Сможет ли «Ремит» получить право на использование нового бренда

В России появится колбаса с «привкусом» швейцарских Альп: мясоперерабатывающий комбинат «Ремит» разработал новый продукт — это сырокопченая колбаса, названная «Тоблерон». Это прямая отсылка к известному шоколаду Toblerone. Его особая треугольная форма символизирует гору Маттерхорн, изображение которой появилось на упаковке больше 50 лет назад. Как пояснили “Ъ FM” в компании «Ремит», колбаса будет повторять и название швейцарского шоколада на кириллице, и форму — трехгранным батон сделают с помощью пресса. Комбинат уже подал заявку на регистрацию в Роспатент.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вместе с тем некоторые эксперты считают, что российский производитель рискует столкнуться с претензией от правообладателя марки Toblerone — американской компании Kraft Foods.

В «Ремите» же, в свою очередь, уверены, что никаких проблем с регистрацией не возникнет. Колбасный и шоколадный батончики подпадают под разные товарные категории, подтвердила адвокат, патентный поверенный из адвокатского бюро «Андрей Городисский и партнеры» Вероника Попеленская:

«В России товарные знаки распространяют свою охрану только на ту продукцию, в отношении которой они зарегистрированы и однородны. Соответственно, у компании Toblerone они зарегистрированы для сладостей, шоколада. Это никак не пересекается с мясными изделиями, в частности, с колбасами. Это не признается судами однородными товарами, соответственно, наличие регистрации Toblerone в России не должно стать препятствием для "Ремита". Там речь идет о сладких кондитерских товарах.

Вместе с тем есть исключение из правила — это товарные знаки, признанные общеизвестными. Они распространяют свою охрану даже на неоднородную продукцию. Но к Toblerone в России это не относится».

Что пришло на смену иностранным маркам

Что пришло на смену иностранным маркам

Кроме «Тоблерона», компания «Ремит» подала заявки на регистрацию таких знаков, как «КабернеСвиньон», «Докторская и точка», «Бекон и точка» и тому подобное.

Играя на ассоциациях с уже раскрученными брендами, производитель старается не только вызвать у покупателей эмоцию и повысить запоминаемость своей колбасы. Эта тактика также поможет «Ремиту» сэкономить на рекламе, подчеркнул основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак:

«Такие вот механики больше всего влияют на молодую аудиторию до 40 лет, которые понимают, что они юморные, современные, и это хорошо. Если они донесут до потребителей эту информацию, то это поможет компании сэкономить рекламные бюджеты и сделать новую линейку их продукта чуть более популярной, чем сейчас.

Но у таких историй бывает и обратная сторона. Например, так произошло в случае с брендом "Вкусно — и точка". Когда его только создали, все повально стали использовать эту аналогию, и у многих уже это не работало, потому что был перебор и воспринималось как позерство.

С другой стороны, если "Ремит" грамотно использует такой кейс в инфополе, то это может стать интересным продуктом. Здесь форма в первую очередь сыграет историю. Треугольная колбаса это действительно необычно, и такой продукт будет сильно выделяться на прилавках магазинов. И если компания еще сможет это обыграть с помощью мемов в соцсетях, делая корреляцию с Toblerone, то получится хорошая история».

В последние полтора года российские компании неоднократно пытались зарегистрировать товарные знаки «Макдональдс», «Виза», «Мастеркарт», «Ауди», «Мерседес» и другие, напоминает издание «Ведомости». Но после проведения экспертизы патентного ведомства все заявители получали отказ.

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Светлана Белова

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