В архиве пермского «Мемориала» нашли признаки преступления

В УФСБ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело о попытке незаконного вывоза в Германию архива местного отделения общества «Мемориал» (признано в России иностранным агентом и ликвидировано по решению Верховного суда РФ). По версии следствия, к преступлению причастны экс-председатель краевого отделения организации Роберт Латыпов и председатель Центра исторической памяти Александр Чернышов. В рамках расследования сегодня были проведены обыски у местных правозащитников и общественников. Следственные действия прошли по местам проживания бывшего уполномоченного по защите прав человека в регионе Татьяны Марголиной, директора центра «Грани» Светланы Маковецкой, а также юристов. Сам господин Латыпов полагает, что дело является попыткой запугивания активистов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Прикамье» супруг Светланы Маковецкой Игорь Аверкиев, около шести утра силовики позвонили к ним в квартиру и сообщили о намерении провести обыск. В противном случае они заявили, что будут ломать дверь, но госпожа Маковецкая пустила их в жилище добровольно. По словам господина Аверкиева, оперативники вели себя корректно, но изъяли в ходе обыска телефоны, компьютеры, электронные носители информации, а также все предметы, которые, по их мнению, имеют отношение к «Мемориалу». «Также им попался мой личный архив, который тоже забрали»,— добавил он. Как пояснил Игорь Аверкиев, со слов сотрудников ФСБ он понял, что обыск связан с делом о вывозе архива, возбужденным в отношении экс-председателя пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и председателя Центра исторической памяти Александра Чернышова. Статью, по которой возбуждено дело, он уточнить не смог. «Где находится архив, мы не знаем»,— отметил господин Аверкиев.

Обыск прошел и в квартире бывшего уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяны Марголиной. В момент проведения следственных действий госпожа Марголина находилась в отъезде. «Отдуваться пришлось ее мужу»,— заявил источник. Обыски также были проведены у журналистки Татьяны Черепановой, экс-члена общественной наблюдательной комиссии Оксаны Асауленко и, по некоторым данным, у юристов, сотрудничавших с «Мемориалом».

Позже УФСБ по Пермскому краю сообщило, что следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору). Его фигурантами являются экс-руководитель пермского краевого отделения «Мемориала» Роберт Латыпов и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации «Центр исторической памяти» Александр Чернышов. Как считает следствие, они, «действуя по предварительному сговору, совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов “Мемориала”, представляющих, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность». К расследованию дела, помимо сотрудников ФСБ, привлечены оперативники ГУ МВД по Пермскому краю. Правозащитники и активисты, у которых сегодня проводились обыски, проходят по делу в качестве свидетелей.

Стоит отметить, что ранее судьбой архива пермского «Мемориала» силовики уже интересовались. В марте в квартирах бывших членов организации, а также Александра Чернышова сотрудники центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю провели оперативные мероприятия «обследования помещений». При опросах оперативники интересовались судьбой архива пермского филиала организации. 6 мая господин Чернышов был задержан полицейскими в аэропорту Шереметьево, после чего в отношении него был составлен административный протокол о хулиганстве. 6 мая Химкинский суд Москвы назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко рассказал, что держит ситуацию на контроле. «Обеспокоен и держу руку на пульсе. Пообщался по телефону с Татьяной Ивановной (Марголиной.— «Ъ-Прикамье), договорились информировать друг друга по текущей ситуации. Все пермские активисты-общественники, по имеющейся на данный момент информации, являются свидетелями. Переговорил с представителями силовых структур, участвующих в следственных действиях, попросил обратить особое внимание на четкое соблюдение действующего законодательства в данном конкретном деле»,— написал на своей странице «ВКонтакте» господин Сапко.

Экс-глава пермского отделения «Мемориала» Роберт Латыпов заявил порталу Properm.ru, что считает обвинения глупыми, так как архив никакой культурной ценности не представляет, поскольку документы относятся к делопроизводству. «Это протоколы собраний, заседаний правления, официальная переписка, заявки на гранты, отчеты по полученным грантам»,— пояснил он. По словам господина Латыпова, после ликвидации организации документы были отправлены в Москву для оценки специалистами. Возбуждение уголовного дела он считает попыткой запугивания общественников и активистов.

Дмитрий Астахов