Холдинг «Норебо» переименовал компании, ранее принадлежавшие верфи «Пелла»

Мурманский рыбопромышленный холдинг «Норебо» (включает в себя рыбодобывающие предприятия на Северо-Западе и Дальнем Востоке) принял решение сменить названия двух своих компаний, ранее принадлежавших верфи «Пелла» и перешедших в собственность «Норебо» в прошлом году. В частности, ООО «Пелла-Стапель» с 18 мая переименовано в ООО «Нева-Стапель», а ООО «Пелла СК» — в ООО «Судостроительный завод "Отрадное"». Об этом со ссылкой на данные «Контур.Фокус» в пятницу, 19 мая, сообщает «Деловой Петербург».

Как пишет издание, ожидается, после завершения сделки по продаже компаний, в собственности «Пеллы», вероятно, останется ее историческая площадка в городе Отрадном (Кировский район Ленинградской области) площадью 13 га. На ней верфь строит суда длиной до 50 м с осадкой до 4 м.

На сегодняшний день в собственности АО «Норебо холдинг» находится две компании, ранее принадлежавших «Пелле». На площадке в Отрадном компания уже заложила первый ярусолов-процессор проекта 200101 и заявила о намерениях достроить на своей новой верфи два траулера проекта 1701 для группы «Фэст», с 2021 года также принадлежащей «Норебо».

Ранее «Ъ» рассказывал, что в марте этого года Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (включает структуры Русской рыбопромышленной компании и холдинга «Норебо») инициировала пересмотр правил распределения налоговой нагрузки на бизнес. Рыбодобытчики пытаются добиться от Минсельхоза исключения крупных игроков из числа градо- и поселкообразующих организаций (ГПО), чтобы лишить тех льгот по уплате сборов за пользование ресурсами.

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