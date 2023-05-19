С пермских правозащитников, у которых прошли обыски, взяли подписку о неразглашении

С правозащитников и активистов, у которых утром прошли обыски, взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия, сообщила «Ъ-Прикамье» адвокат Елена Першакова. В связи с этим она не смогла пояснить, кем и по какой статье возбуждено уголовное дело. Однако госпожа Першакова отметила, что обыски велись у правозащитников и активистов, так или иначе связанных с обществом «Мемориал» (признано в России иностранным агентом и ликвидировано по решению Верховного суда РФ). По данным адвоката, обыски прошли минимум по шести адресам. Их проводили сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Постановление, разрешающее осуществление следственных действий, выдал Ленинский райсуд Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член СПЧ, экс-уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Член СПЧ, экс-уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», лица, у которых прошли обыски, проходят по делу в качестве свидетелей.

Ранее стало известно, что ФСБ провела обыски у членов Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной, пермской журналистки Татьяны Черепановой, правозащитного адвоката Оксаны Асауленко.

Правозащитник Игорь Аверкиев, который приходится супругом госпоже Маковецкой, рассказал 59.RU, что она является свидетелем по уголовному делу о вывозе архива «Мемориала», которое возбудили в отношении экс-председателя пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и председателя пермского Центра исторической памяти Александра Чернышова. Татьяна Марголина сообщила изданию, что насколько она поняла, она является свидетелем по этому же уголовному делу.