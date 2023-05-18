Теннисист Надаль планирует завершить карьеру в 2024 году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил, что снимается с Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) из-за травмы бедра и ожидает, что 2024 год станет последним в его карьере. 22-кратный победитель турниров Большого шлема испанец, которому в июне исполнится 37 лет, объявил об этом на пресс-конференции в своей теннисной академии в Испании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Надаль не выступал с проигрыша во втором круге Открытого чемпионата Австралии 18 января. После обследования менеджер теннисиста заявил, что ему, возможно, потребуется до двух месяцев для восстановления. Однако тот пропускал турнир за турниром.

На пресс-конференции Рафаэль Надаль заявил, что не хочет назначать дату своего возвращения, но ожидает, что это займет месяцы. «Никогда не знаешь, как все обернется, но мое намерение, чтобы следующий год стал моим последним»,— сказал он (цитата по AP).

«Я собираюсь остановиться, я не собираюсь тренироваться. Я не готов тренироваться»,— сказал теннисист, чередуя ответы на испанском и английском языках. «Это были долгие месяцы со многими моментами разочарования, и я могу справиться с разочарованием, но приходит время, когда ты должен остановиться»,— заявил Надаль. «Вы не можете продолжать требовать от своего тела все большего и большего, потому что наступает момент, когда ваше тело выбрасывает белый флаг»,— сказал он.

Roland Garros стартует в Париже 28 мая. Сейчас Рафаэль Надаль, который был первой ракеткой мира 209 недель своей карьеры, занимает в рейтинге ATP 14-ю позицию.

Мария Федотова