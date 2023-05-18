— В последние годы мы наблюдали огромное количество изменений как внутри страны, так и за ее пределами. Несмотря на санкции, перестройку логистических процессов и уход потенциальных иностранных инвесторов апокалипсис не случился. В экономике не бывает нерешаемых задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

В марте прошлого года прогнозировалось, что в 2022 году экономика региона упадет на 8%, однако она выросла на 0,1%. Такие показатели, скорее, говорят о сохранении объемов, но эта символически положительная зона важна для сохранения нашего оптимизма. Главное, что мы совершенно точно не упали.

По итогам 2023 года наше экономическое министерство прогнозирует рост ВРП на 1%.

Но для того чтобы это случилось, нам надо серьезно работать и разрабатывать новые инструменты поддержки бизнеса. За три года на поддержку экономики области было выделено 238 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. В дополнение к федеральным антикризисным мерам мы направили 17 млрд руб. В прошлом году в регионе был создан Центр импорта и импортозамещения, который смог найти решения по 4,2 тысячи позиций, и областное кадровое агентство. В одно время они были остро востребованы, сейчас же они вышли на текущую плановую работу.

Больше всего в 2022 году мы боялись превалирования пессимизма, снижения настроений и ожиданий бизнеса. Я надеюсь, что итоги 2022 года показали, что несмотря на новый железный занавес российская экономика чувствует себя стабильно и спокойно.

Очень многое было завязано на так называемых «недружественных странах», но есть большое количество открытых для нас рынков: Китай, Латинская Америка и в целом весь БРИКС.

В условиях санкций мы строим кампус мирового уровня, продлеваем метро, модернизируем электротранспорт. Все это изменит город, в нем будет еще приятней жить. Хотелось бы, чтобы такой оптимизм, который все видят во мне, процветал в душе каждого инвестора.

Записала Елена Ковалева