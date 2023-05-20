Трое в лодке, не считая собаки

15 мая по инициативе ООН ежегодно отмечается Международный день семей. Базовая ячейка общества является объектом пристального внимания различных международных организаций и национальных статистических ведомств. Основные тенденции — в материале «Ъ».
Число браков снижается, число разводов растет
Общим местом для жителей большинства стран мира стал самостоятельный выбор партнера «по любви», организованные браки уходят в прошлое. При этом общее число заключенных союзов в последние десятилетия снижается. Тенденция четче прослеживается в развитых странах, хотя и не ограничивается ими. В России и Китае она проявилась позже — пиковые значения в этих странах пришлись на начало 2010-х.
Количество браков на 1 тыс. человек населения в соответствующий год. Итоговые данные на 2020-й или последний доступный год
Количество разводов, напротив, растет. По данным ООН, в среднем по миру доля разведенных или расставшихся людей в возрастной группе 35–39 лет удвоилась: с 2% в 1970-х до 4% в 2000-х. При этом в развитых странах в 2000-х в разводе были 11% женщин и 9% мужчин, а в развивающихся странах — лишь по 2%. Зато в развитых странах получило большее распространение повторное вступление в брак, и мужчины делают это чаще, чем женщины.
Люди стали заключать браки позже
Разница особенно заметна в развитых странах. К примеру, в Швеции и Испании в 2020 году средний возраст первого вступления в брак для мужчин превысил 37 лет, для женщин — приблизился к 35 (самые высокие показатели среди стран ОЭСР). Для сравнения, в Россия средний возраст вступления в первый брак за последние десять лет (с 2012 по 2022 год) вырос с 21,9 до 23,2 года у женщин, с 24,2 до 25,4 — у мужчин.
Статистику портят некоторые страны Южной Азии (Бангладеш) и Африки к югу от Сахары (Нигер), где до сих пор распространены детские браки. Однако они являются, скорее, исключением в глобальном тренде.
Внебрачные дети и родители-одиночки — новая норма
Отношения становятся разнообразнее. Наряду с официальными брачными союзами, все большее распространение получают различные формы сожительства (так называемые гражданские браки). В одних случаях они предшествуют оформлению отношений, в других — являются его самостоятельной альтернативой. В частности, в странах ОЭСР, по данным на 2011 год, жили с партнером 60% взрослых, из них 10% просто сожительствовали. Среди молодежи (20–34 года) соотношение было 40% и 17% соответственно.
Из-за более позднего вступления в брак, роста числа разводов и распространения сожительства без оформления отношений все больше детей рождается вне брака. Тенденция прослеживается практически во всех странах ОЭСР, где доля внебрачных рождений выросла с менее 10% в 1970-х до 40% к 2020-му. Среди немногих исключений — Япония, где эта доля остается стабильно низкой.
Дети, рожденные матерями, не состоявшими в зарегистрированном браке (доля от всех рождений). Итоговые данные на 2020-й или последний доступный год
Количество родителей-одиночек также растет. В подавляющем большинстве случаев (более 80% в глобальном масштабе) дети живут с матерями, а не с отцами. Латинская Америка и страны Карибского бассейна, а также Африка южнее Сахары — регионы, где домохозяйства с матерями-одиночками наиболее распространены (9,5% и 8,8% от всех домохозяйств соответственно). В странах Европы и Северной Америки доля таких домохозяйств лишь немного превышает общемировой уровень (6,9%).
Количество проживающих вместе членов семьи сокращается
Рост числа домохозяйств, состоящих из одного человека, заставляет экспертов говорить об «эпидемии одиночества». Особенно они распространены в странах Европы и Северной Америки с высоким доходом. К примеру, в Швеции, Дании и Литве доля таких домохозяйств превышает 50%. Также растет число бездетных пар. На обе эти категории в сумме приходится четверть всех домохозяйств в мире.
Тем не менее самым распространенным типом семьи по-прежнему остается пара с детьми (любого возраста). На такие семьи сейчас приходится четыре из десяти всех домохозяйств. На втором месте — расширенные домохозяйства, в которых наряду с родителями и детьми проживают другие родственники (бабушки, дедушки, дяди, тети и проч.). Такие семьи преобладают в развивающихся странах. В России, по данным ООН, чаще всего под одной крышей проживает 2–3 человека.
Братья наши меньшие
Помимо людей, полноправными членами многих семей являются домашние животные. Глобальное исследование, проведенное GFK в 2016 году, показало, что домашние питомцы есть у более половины населения опрошенных стран. Первое место по популярности занимают собаки (33%), второе — кошки (23%). Россия входит в число стран-исключений, в которых кошатников больше. Это подтверждается и данными компании Mars Petcare. Их опрос показал, что домашние животные есть в 59% российских домохозяйств. Численность кошек в 2020 году достигала 40,8 млн, собак — 22,6 млн.