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Бизнесмен Вадим Митновецкий с партнером намерены вложить в санаторий «Липецккурорт» 2 млрд рублей

«Новые инвесторы» направят 2 млрд руб. на возрождение санатория «Липецккурорт», расположенного в облцентре на улице Салтыкова-Щедрина, 1Г на 39,8 га. Об этом рассказали в правительстве Липецкой области. Здравницу хотят сделать «лучшей в Черноземье». Гендиректором санатория с 15 мая стал Вадим Митновецкий, возглавляющий еще ряд торговых объектов в регионе. По данным источников «Ъ-Черноземье», он и является инвестором проекта вместе с партнером, чье имя не называется. В планах отремонтировать здания санатория и прилегающую территорию, а также увеличить штат сотрудников.

Лечение отдыхающих будет проводится с помощью грязелечения и минеральной воды. В структуре санатория появится медицинский кластер, СПА-зоны и бассейны, в том числе и открытые.

По данным Rusprofile, учредителем АО «Липецккурорт», зарегистрированного в 1993 году, все еще является Федерация профсоюзов Липецкой области. Выручка за 2022 год составила 121 млн руб., снизившись по сравнению с 2021-м на 10%, чистый убыток —16 млн руб.(25,3 млн руб. чистой прибыли годом ранее).

Отметим, что это не первый санаторий региона, в который заявлены значительные инвестиции. Так, в сентябре прошлого года санаторий «Прометей», расположенный в Яманском лесничестве Грязинского района, был передан Новолипецким меткомбинатом в собственность региона. Он занимает 2,84 га, балансовая стоимость объекта — 8 млн руб. На модернизацию объекта планируется направить 537,5 млн руб. федеральных грантовых средств.

Егор Ардашев, Мария Старикова

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