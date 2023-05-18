IT-специалиста приговорили к трем годам колонии-поселения за атаку на госсайты

Суд в Ростове-на-Дону признал IT-специалиста Евгения Котикова виновным в использовании компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру России (ч. 1 ст. 274.1 УК РФ). Ему назначено три года колонии-поселения и штраф 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным ведомства, айтишник был причастен к организованной украинской стороной компьютерной DDoS-атаке на сайты Министерства обороны и президента РФ. Отмечается, что мужчина принял решение участвовать в компьютерной атаке в феврале 2022 года после начала российской военной операции на территории Украины.

Компьютер Евгения Котикова был конфискован в собственность государства. Решение суда вступило в законную силу.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону