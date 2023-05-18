Жители Самары выступили против строительства высоток в районе «МТЛ Арена»

Большинство участников общественных обсуждений по вопросу застройки жильем двух земельных участков в Октябрьском районе Самары выступили против. Отрицательные мнения выразили 84 человека. Заключение по итогам обсуждений опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Высотную застройку предлагалось провести на ул. Советской Армии в районе «МТЛ Арена». Под эти цели рассматривалась территория общей площадью около 2,5 тыс. кв. м. Заявителем выступило ООО «СЗ Партнер».

Выступившие против застройки площадки высотками заявили, что на территории есть острая нехватка объектов социальной инфраструктуры. Однако у проекта нашлись и сторонники. Идею возведения жилых зданий поддержал 51 человек.

Георгий Портнов