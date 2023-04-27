В Самаре предложили застроить жильем район «МТЛ Арена»

Стартовали общественные обсуждения на тему застройки Октябрьского района Самары. Под эти цели рассматриваются земельные участки общей площадью около 2,5 тыс. кв. м. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Многоэтажную жилую высотную застройку планируется провести на ул. Советской Армии в районе «МТЛ Арена». Общественные обсуждения продолжатся до 18 мая текущего года включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С проектом застройки можно ознакомиться в департаменте градостроительства на ул. Галактионовская, 132. Экспозиция находится в холле первого этажа. Ранее было принято решение о застройке Кировского района Самары высотками с одним паркоместом на две квартиры.

Георгий Портнов