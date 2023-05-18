Думы о долгах председателя

Председателя городской думы Новороссийска Александра Шаталова и бизнесмена Владимира Велигуру привлекли к субсидиарной ответственности за разорение компании «Строй Инфор». Размер требований составляет чуть меньше четверти миллиарда рублей. Суды трех инстанций пришли к выводу, что господа Шаталов и Велигура, являясь контролирующими должника лицами, совершили ряд экономически невыгодных для компании сделок. Юристы отмечают, что шансы взыскать в пользу банкрота значительную сумму долга высоки, так как конкурсный управляющий предусмотрительно добился ареста имущества ответчиков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Новороссийска Фото: пресс-службы администрации Новороссийска

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Строй Инфор» председателя гордумы Новороссийска Александра Шаталова и его бывшего бизнес-компаньона Владимира Велигуру. Размер требований — 234 млн руб. Заявление подала конкурсный управляющий должника Елена Сафронова. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строй Инфор» зарегистрировано в Новороссийске в 2001 году. Основной вид деятельности — производство прочих отделочных и завершающих работ. Учредителями указаны Владимир Велигура и ООО «Инстройфор». Информация о финансовых результатах в системе отсутствует.

По данным ЕФРСБ, в 2009 году компания «Строй Инфор» признана банкротом по иску АО «Таманьнеруд», которому новороссийская фирма задолжала 10,4 млн руб. Позже в реестр требований кредиторов включили налоговые долги.

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», Александр Шаталов не был ни руководителем, ни учредителем компании-банкрота, однако с 2006 по 2010 год был президентом и учредителем ООО «Холдинг "Рустрансстрой"», которое осуществляло полномочия исполнительного органа должника. Владимир Велигура в этот же период являлся финансовым директором и учредителем ООО «Холдинг "Рустрансстрой"», а также руководил компаниями «Инстройфор», «Автотранс-Сервис» и «Новороссийскагропромтранс».

Суды установили, что ответчиками от имени должника были совершены убыточные сделки по реализации спецтехники, транспорта, земельного участка, мастерских, складов, зданий котельной и конторы. К примеру, в 2008 году между компаниями «Холдинг "Рустрансстрой"» и «Автотранс-Сервис» был заключен договор купли-продажи плавкрана ПК-12, принадлежащего должнику. Цена сделки составила 1,1 млн руб., в то время как рыночная стоимость плавкрана, согласно отчету оценщика, составляла 5,1 млн руб.

Александр Шаталов и Владимир Велигура дважды пытались оспорить судебные акты и убедить суд в необоснованности требований конкурсного управляющего. В частности, ответчики настаивали на отсутствии своей вины, указывая на обвинительный приговор бывшего директора ООО «Строй Инфор» Владимира Павлова по делу о мошенничестве. Согласно приговору, Павлов с 2006 по 2007 год совершил крупное хищение на предприятии. Однако окружной арбитраж не принял этот факт во внимание, отметив, что сумма хищений составила небольшую часть от выручки должника — 5–7%. К тому же, по мнению суда, руководство компанией-банкротом осуществлялось Владимиром Павловым по доверенности, выданной Александром Шаталовым.

Довод кассационной жалобы Александра Шаталова о том, что спорные сделки не имели к нему никакого отношения, суд также отклонил, отметив, что договоры подписаны именно им.

«Действия Владимира Велигуры и Александра Шаталова, связанные с заключением экономически неразумных сделок с заинтересованными лицами в условиях неплатежеспособности должника, привели к невозможности удовлетворения требования кредиторов. Указанными действиями уменьшен состав имущества должника»,— считает окружной арбитражный суд.

Получить комментарий Александра Шаталова и Владимира Велигуры на момент подготовки материала не удалось.

Наталья Решетняк, Краснодар