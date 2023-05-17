Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Застройщик «Альянсстройсервисплюс» поставит тамбовским властям 46 квартир для сирот за 109,5 млн рублей

Единственным участником торгов на покупку 46 однокомнатных квартир площадью не менее 29 кв. м и не более 42 кв. м путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для последующего предоставления жилья тамбовским сиротам стало местное ООО специализированный застройщик «Альянсстройсервисплюс» (СЗ «АСС+»). Это следует из аукционной документации.

Договор направлен на подписание поставщику. Точная площадь каждой из квартир в нем не указана. Компании необходимо предоставить жилье до 15 ноября 2023 года. При этом все квартиры должны быть расположены в Мичуринске или Мичуринском районе.

Начальная цена контракта составила 150,7 млн руб. Стоимость 1 кв. м из расчета площади в 42 кв. м власти определи в 78 тыс. руб. Эта цена была сформирована по итогам запросов у трех застройщиков: они предложили продать 1 кв. м за 77,7 тыс., 78 тыс. и 78,3 тыс. руб.

«АСС+» снизил цену на 41,2 млн до 109,5 млн руб. Таким образом, компания готова продать квартиры по цена 56,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «АСС+» зарегистрировано в Тамбовской области в феврале 2021 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка составила 13,1 млн руб., чистая прибыль — 5,4 млн. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются. Гендиректором и единственным учредителем является Руслан Кирилюк. Он также управляет тамбовскими ООО «Альбатрос-строй» и «Евробетон». В строительной компании у Руслана Кирилюка 80% доли, еще 20% принадлежат Эдуарду Кирилюку.

С 2021 года застройщик получил 12 госконтрактов на 451,6 млн руб. Все они касаются приобретения квартир, в основном для сирот. Цена контрактов составляет от 3,1 до 153,1 млн руб.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, у «АСС+» в активе шесть строящихся домов общей площадью 33,1 тыс. кв. на 655 квартир. Из них три дома 9–18 этажей в Тамбове, две четырехэтажки в поселке Мичурина Мичуринского района и одна в Котовске. Все объекты планируется сдать в 2023 году. Еще три четырехэтажных дома общей площадью 5,9 тыс. кв. м на 189 квартир компания ввела в эксплуатацию в поселке Мичурина в прошлом году.

Система жилищного строительства указывает, что «АСС+» является структурой строительной компании «Жупиков», которая является крупнейшим застройщиком Тамбовской области и которую контролирует депутат Госдумы от региона Александр Жупиков. Еще одно близкое к СК ООО «Альянсстройсервис» сейчас оспаривает доначисление 1,6 млрд руб. налогов.

О воронежских поставщиках квартир читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Сироты обеспечили спрос».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...