Застройщик «Альянсстройсервисплюс» поставит тамбовским властям 46 квартир для сирот за 109,5 млн рублей

Единственным участником торгов на покупку 46 однокомнатных квартир площадью не менее 29 кв. м и не более 42 кв. м путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов для последующего предоставления жилья тамбовским сиротам стало местное ООО специализированный застройщик «Альянсстройсервисплюс» (СЗ «АСС+»). Это следует из аукционной документации.

Договор направлен на подписание поставщику. Точная площадь каждой из квартир в нем не указана. Компании необходимо предоставить жилье до 15 ноября 2023 года. При этом все квартиры должны быть расположены в Мичуринске или Мичуринском районе.

Начальная цена контракта составила 150,7 млн руб. Стоимость 1 кв. м из расчета площади в 42 кв. м власти определи в 78 тыс. руб. Эта цена была сформирована по итогам запросов у трех застройщиков: они предложили продать 1 кв. м за 77,7 тыс., 78 тыс. и 78,3 тыс. руб.

«АСС+» снизил цену на 41,2 млн до 109,5 млн руб. Таким образом, компания готова продать квартиры по цена 56,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «АСС+» зарегистрировано в Тамбовской области в феврале 2021 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка составила 13,1 млн руб., чистая прибыль — 5,4 млн. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются. Гендиректором и единственным учредителем является Руслан Кирилюк. Он также управляет тамбовскими ООО «Альбатрос-строй» и «Евробетон». В строительной компании у Руслана Кирилюка 80% доли, еще 20% принадлежат Эдуарду Кирилюку.

С 2021 года застройщик получил 12 госконтрактов на 451,6 млн руб. Все они касаются приобретения квартир, в основном для сирот. Цена контрактов составляет от 3,1 до 153,1 млн руб.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, у «АСС+» в активе шесть строящихся домов общей площадью 33,1 тыс. кв. на 655 квартир. Из них три дома 9–18 этажей в Тамбове, две четырехэтажки в поселке Мичурина Мичуринского района и одна в Котовске. Все объекты планируется сдать в 2023 году. Еще три четырехэтажных дома общей площадью 5,9 тыс. кв. м на 189 квартир компания ввела в эксплуатацию в поселке Мичурина в прошлом году.

Система жилищного строительства указывает, что «АСС+» является структурой строительной компании «Жупиков», которая является крупнейшим застройщиком Тамбовской области и которую контролирует депутат Госдумы от региона Александр Жупиков. Еще одно близкое к СК ООО «Альянсстройсервис» сейчас оспаривает доначисление 1,6 млрд руб. налогов.

О воронежских поставщиках квартир читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Сироты обеспечили спрос».

Александр Прытков

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