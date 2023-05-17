Житель Удмуртии предстанет перед судом за сексуальное насилие над 11-летними девочками

В столице Удмуртии перед судом предстанет 34-летний местный житель, которого обвиняют в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении девочек (п. «в» ч. 5 ст. 131 УК РФ, п. «б, в» ч. 5 ст. 132 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В частности, по версии следствия, жертвами преступлений стали две 11-летние девочки. В период с июля по сентябрь 2022 года мужчина использовать беспомощное состояние детей и неоднократно совершал действия сексуального характера. Кроме того, с одной из малолетних девочек он вступил в половые сношения.

В настоящее время мужчина содержится под стражей. Уголовное дело, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, направлено в Верховный суд Удмуртии.