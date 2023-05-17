Облсуд оставил в силе условный срок бывшему замглавы челябинского минздрава

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему заместителю министра здравоохранения региона Александру Кузнецову, осужденному на шесть лет лишения свободы условно за злоупотребление должностными полномочиями. В связи с нарушением судом первой инстанции требований общей части УК РФ исключено дополнительное наказание в виде запрета в течении двух лет занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями, сообщает пресс-служба облсуда.

В остальной части приговор Центрального районного суда Челябинска от 3 февраля 2023 года оставлен без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», суд и следствие установили, что с марта по декабрь 2020 года замминистра обеспечил победу ЗАО «Медсервис-Регион» и аффилированным с ним компаниям победу в торгах на поставку томографов в медучреждения Челябинской области на общую сумму более 191 млн руб. Контракты заключили по заведомо завышенной стоимости. Ущерб бюджету превысил 82 млн руб.

Александра Кузнецова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в феврале 2022 года. Четыре месяца он провел в следственном изоляторе, затем его перевели под домашний арест. Александр Кузнецов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас в Центральном районном суде рассматривается уголовное дело директора компании «Медсервис-Регион» Елены Селищевой, обвиняемой хищении бюджетных средств при закупке томографов. Она вину полностью отрицает.