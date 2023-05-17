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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль Росбанка по МСФО в первом квартале почти в два раза превышает доход за весь 2022 год

Чистая прибыль Росбанка в первом квартале текущего года составила 8,7 млрд руб., что почти в два раза выше прибыли за весь прошлый год (4,9 млрд руб.), сообщается на сайте компании.

Чистые операционные доходы компании в первом квартале составили 22,9 млрд руб., а операционная эффективность (отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов) находится на уровне 50%. За весь 2022 год операционная эффективность составила 52%. В прошлом году Росбанк не раскрывал поквартальную отчетность.

Из опубликованных материалов следует, что кредитный портфель Росбанка в первом квартале составил чуть более 1 трлн руб. За квартал количество кредитных средств банка выросло на 11%, говорится в отчете. Кредитный портфель юрлиц за квартал увеличился на 23%, достигнув 440 млрд руб.

Эрдни Кагалтынов

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