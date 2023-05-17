Италия вернулась «Интером»

Первым финалистом Лиги чемпионов стал итальянский «Интер». Это выяснилоcь после того он, имея в запасе победу над своим принципиальным соперником «Миланом» — 2:0, обыграл его и в повторной встрече со счетом 1:0. Для «Интера» это первый финал главного еврокубка с тех пор, как в 2010 году он выиграл его в третий и пока последний раз. Итальянских же команд на решающей стадии Лиги чемпионов не было с 2017 года, когда туринский «Ювентус» проиграл мадридскому «Реалу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Lingria, Reuters Фото: Alberto Lingria, Reuters

Результат первого матча — 2:0 в пользу «Интера» — по идее, оставлял футболистам «Милана» вполне осязаемую надежду на выход в финал. В конце концов, ничто не мешало им сделать то же самое, что неделю назад сделали соперники — забить на том же самом поле легендарного стадиона San Siro хотя бы два гола. Правда, в пользу «Интера» имелся серьезный аргумент, который напрямую не относился к Лиге чемпионов. Если в чемпионате Италии он выиграл пять последних матчей подряд, то «Милан» на том же самом турнирном отрезке одержал лишь две победы при двух ничьих и субботнем поражении от борящейся за выживание «Специи».

Свой первый шанс номинальные гости получили на двенадцатой минуте. Опаснейший момент у ворот «Интера» возник после того, как в середине поля его соперники жестко поддавили Николо Бареллу, и после прорыва по левому флангу переправили мяч своей «десятке» Браиму Диасу. Испанец находился в идеальной точке для неберущегося удара — в штрафной прямо напротив ворот. Однако пробил совсем беззубо — слабо, низом, и вратарь Андре Онана без особого труда отвел угрозу.

Следующей реальной возможности открыть счет «Милан» ждал почти полчаса. Рафаэл Леан, прорвавшись по левому флангу, попробовал распечатать дальний угол ворот Онаны, но немного не попал. И тут же двумя острейшими выпадами ответил «Интер». Сначала Эдин Джеко едва не использовал навес Хакана Чалханоглу, проверив бдительность чужого голкипера Майка Меньяна, а затем немного выше ворот пробил Лаутаро Мартинес. В общем, до перерыва атакующая схема 4–2-3–1, которую в данном случае решил применить главный тренер «Милана» Стефано Пиоли, особого успеха не имела. «Интер» его визави Симоне Индзаги не только грамотно купировал чужие угрозы, но и остро атаковал.

Большая часть второго тайма проходила в нервной, но очень вязкой борьбе с минимумом опасных моментов. Казалось, что те три минуты в начале первой встречи, в течение которых «Интер» забил два мяча, так и станут в этом противостоянии решающими. Но гол все-таки состоялся, и забил его «Интер». На 74-й минуте вышедший на замену мощный бельгиец Ромелу Лукаку разыграл очень элегантную комбинацию с Лаутаро Мартинесом, и аргентинский чемпион мира на радость своим болельщикам очень плотно и точно пробил в ближний угол мимо Меньяна. Отставание в три гола «Милану» по такой игре ликвидировать за оставшееся время было невозможно. Таким образом, «Интер» впервые с 2010 года, когда он выиграл Лигу чемпионов под руководством Жозе Моуринью, снова пробился в финал. Других итальянских клубов там, кстати, тоже не видели уже довольно давно. Последним из них до решающей стадии главного еврокубка доходил туринский «Ювентус», который шесть лет назад без вариантов проиграл мадридскому «Реалу».

А второй участник финала предстоящего, который пройдет в Стамбуле 11 июня, станет известен в среду вечером, когда «Манчестер Сити» примет как раз «Реал». В первой встрече этого противоборства была зафиксирована ничья — 1:1.

Евгений Федяков