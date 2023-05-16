МКБ заработал свыше 13 млрд руб. за первый квартал 2023 года

По итогам первого квартала 2023 года Московский кредитный банк (МКБ) заработал 13,38 млрд руб. чистой прибыли, свидетельствует опубликованный отчет по РСБУ. Финансовый результат превысил показатели 2022 года, когда банк получил всего 8,7 млрд руб. прибыли, упавшей в 3,3 раза: в 2021 году банк заработал свыше 29 млрд руб. прибыли. На начало текущего года клиентская база МКБ составляла более 880 тыс. розничных и 50 тыс. корпоративных клиентов, свидетельствует информация на сайте банка. МКБ был седьмым по размеру активов на начало 2022 года.

В квартальной отчетности не раскрываются показатели первого квартала 2022 года, на который пришлись самый пиковый удар и начало санкционных ограничений российской финансовой системы из-за военного конфликта на территории Украины.

Согласно отчету, объем полученного совокупного процентного дохода в первом квартале (82,7 млрд руб.) составил немногим более четверти относительно объема процентного дохода за весь 2022 год (311,6 млрд руб.). Чистые процентные доходы банка составили 24,3 млрд руб. Комиссионные доходы — 5,1 млрд руб.

В сравнении с началом 2023 года баланс банка вырос на 7%, в итоге активы превысили 4,3 трлн руб. Пассивы банка показали аналогичный рост (7%), в итоге превысив отметку в 4 трлн руб.

Ранее отчетность по российским стандартам раскрыли и другие банки. Прибыль Сбербанка и Совкомбанка (см. «Ъ» от 19 апреля) по итогам первого квартала также превысила их результаты 2022 года (350,2 млрд руб. и 31,6 млрд руб. чистой прибыли cоответственно). ВТБ заработал в первом квартале 99,9 млрд руб. прибыли, по итогам 2022 года банк был убыточным (–756,8 млрд руб.).

16 мая отчетность раскрыл и «Ренессанс Кредит». За январь—март 2023 года банк не смог выйти из убыточности. По итогам первого квартала размер убытка составил 1,7 млрд руб., по итогам всего 2022 года банк получил 6,2 млрд руб. убытка.

Ольга Шерункова