Украинский суд заочно приговорил к 15 годам заключения депутата Госдумы от Воронежской области Антона Ткачева

По материалам службы безопасности Украины (СБУ), 15 лет тюрьмы заочно назначено судом депутату Госдумы от Воронежской области, члену фракции «Новые люди» Антону Ткачеву. В вину ему вменялось голосование 15 февраля 2022 года за признание независимости республик Донбасса, что, по мнению украинского правосудия, «способствовало развязыванию» полномасштабных военных действий.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Согласно сообщению СБУ в соцсетях, господина Ткачева суд недружественного государства признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст. 110 УК Украины). Так как «осужденный» находится на территории РФ, срок наказания для него начнет истекать только со дня фактического задержания, сказано в решении суда. Расследование в отношении депутата проводили сотрудники СБУ по Ивано-Франковской области при процессуальной поддержки региональной прокуратуры.
Сам первый заместитель председателя комитета по информационной политике Госдумы Антон Ткачев заявил, что такое внимание его «порадовало». «Видимо Владимир Зеленский заезжал к службе безопасности Украины и чем-то их угостил. Такие бредовые действия власти Украины подтверждают, что я все сделал правильно. Лучше бы потратили время на помощь людям, про которых они совсем забыли»,- написал в своем телеграм-канале парламентарий.