Компания Галицкого восстановит кинотеатр «Аврора» в Краснодаре в прежнем виде

Кинотеатр «Аврора» в Краснодаре будет восстановлен в прежнем виде. Заниматься реконструкцией здания продолжит компания бизнесмена Сергея Галицкого «Инвестстрой». Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на мэра Краснодара Евгения Наумова.

Он подчеркнул, что перед Новым годом встретился с бизнесменом. Во время беседы Сергей Галицкий сказал, что сдержит слово и продолжит реконструкцию. Однако проект будет изменен. Здание восстановят в прежнем виде. Работы планируется начать в 2024 году. «Ъ-Кубань» не удалось получить комментарий в «Инвестстрое».

12 декабря 2022 года компания Сергея Галицкого сообщила, что не сможет закончить реконструкцию кинотеатра из-за санкций в отношении России. Инвестор объявил о поиске новых подрядчиков и поставщиков.

Кинотеатр «Аврора» был построен в 1967 году. На реконструкцию его закрыли 30 декабря 2014 года. Изначально ремонтом занималось ООО «СТК». Однако подрядчик нарушил внутреннюю отделку здания, повредил несущие конструкции, снес несущие перегородки и порвал 3D-экран. После судебных разбирательств объект культурного наследия вернули в ведение мэрии.

В 2019 году с компанией Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой» было заключено самое крупное в России концессионное соглашение по реставрации объектов культурного наследия. В восстановление кинотеатра намеревались вложить почти 3 млрд руб. Работы планировали завершить к концу 2024 года.

Татьяна Ручкина

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