Кредиторы подбивают фонды

Кассация отправила на пересмотр в арбитражный суд Башкирии дело о привлечении к субсидиарной ответственности ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» (ФЖС), его бывшего руководителя Владислава Туманина и министерства земельных и имущественных отношений республики по долгам дочерней компании ФЖС — ООО «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства РБ». Кредиторы просят обязать ответчиков выплатить около 445 млн руб. По мнению юристов, вероятнее всего, суд при новом рассмотрении назначит финансово-экономическую экспертизу.

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Арбитражный суд Уральского округа вернул на новое рассмотрение заявления о привлечении ФЖС, его бывшего директора Владислава Туманина (в 2015-2017 годах) и минземимущества Башкирии к субсидиарной ответственности по обязательствам «Дирекции капитального строительства Фонда жилищного строительства РБ» (ДКС ФЖС). Ранее две инстанции в удовлетворении требований отказали.

Заявление о привлечении к ответственности ФЖС, которому принадлежало 49% в уставном капитале ДКС ФЖС, подал конкурсный управляющий банкрота Ильдар Ахметьянов. По его мнению, действия ответчика повлекли негативные последствия для компании. В частности, к банкротству ДКС ФЖС привело расторжение 15 договоров подряда с ФЖС, в результате чего компания недополучила 583,4 млн руб. выручки. Размер субсидиарной ответственности ФЖС Ильдар Ахметьянов оценил в 240,3 млн руб.

Заявление господина Ахметьянова поддержал конкурсный кредитор ДКС ФЖС ООО «Уфа-строй» (правопреемником позже стало ООО «Смарт-сервис»). Кроме ФЖС он попросил привлечь к субсидиарной ответственности минземимущество Башкирии. Другой конкурсный кредитор — ООО «Промсервис» — дополнило список ответчиков господином Туманиным.

По их мнению, Владислав Туманин и ФЖС контролировали сделки должника и «обеспечивали своими действиями создание фиктивной кредиторской задолженности, а также фактическое безвозмездное отчуждение принадлежавшего должнику имущества». А минземимущество является конечным бенефициаром ФЖС и его «дочки», в связи с чем подлежит привлечению к субсидиарной ответственности. По мнению заявителей, с Владислава Туманина и минземимущества в порядке субсидиарной ответственности подлежит взыскать 391,5 млн руб.

ООО «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства Башкирии» зарегистрировано в 2003 году в Уфе. Первоначально компания исполняла функции заказчика-застройщика ФЖС при строительстве объектов, а с конца 2011 года выступала генподрядчиком на объектах. Совладельцами компании кроме ФЖС (49%) являлись ООО «Спецстрой» (41%) и несовершеннолетние дети, наследники бывшего директора Алексея Баталова (10%), который возглавлял компанию с конца 2011 по 2015 годы. В 2016 году компания была признана банкротом. Согласно реестру требований кредиторов, общая сумма задолженности составляет 373,1 млн руб.

Арбитражный суд Башкирии, отказывая в октябре прошлого года в удовлетворении требований, учел, что ранее было отказано в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о взыскании 280,8 млн руб. убытков с ФЖС. Кроме того, пропущен трехлетний срок исковой давности для привлечения к ответственности Владислава Туманина. Минземимущество же не относится к числу контролирующих лиц должника, отмечалось в определении.

Суд пришел к выводу, что причины банкротства связаны с общим экономическим кризисом в строительстве, а также с проведением расчетов в иностранной валюте, курс которой тогда резко вырос. В январе текущего года апелляция оставила это решение без изменений.

Не согласившись с судебными актами, конкурсный управляющий компании-должника, а также кредиторы обратились в арбитражный суд Уральского округа с кассационными жалобами. Истцы заявили, что суды не исследовали причины несостоятельности должника, доводы о реализации бизнес-модели со смещением на компанию-банкрота долговой нагрузки.

Кассация сочла, что для разрешения спора необходимо установить, стали ли сделки, совершенные контролирующими должника лицами, причиной его банкротства, либо же причинили компании и кредиторам вред — в этом случае имеются основания для привлечения к ответственности за причиненные убытки. Выводы судов об отказе в привлечении ФЖС к субсидиарной ответственности признаны преждевременными.

Ильдар Ахметьянов вчера пояснил «Ъ-Уфа», что размер требований пересмотрели до 445 млн руб.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель отмечает, что высока вероятность назначения по делу финансово-экономической экспертизы. «Результат рассмотрения спора при новом рассмотрении будет зависеть от установления действительных причин несостоятельности должника и причинно-следственной связи между конкретными неправомерными действиями контролирующего лица и возникновением финансового кризиса, приведшего впоследствии к банкротству»,— прокомментировал юрист.

По словам управляющего партнера юридической компании «ШИП» Дениса Шашкина, вероятно, что при новом рассмотрении будет принято решение об отказе в привлечении ФЖС к субсидиарной ответственности, но с более подробной мотивировкой, позволяющей установить наличие или отсутствие оснований для привлечения и взыскания убытков вне дела о банкротстве.

Влада Шипилова