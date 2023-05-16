Оскольский завод металлургического машиностроения на фоне получения прибыли решил не выплачивать дивиденды

АО «Оскольский завод металлургического машиностроения» (ОЗММ, подконтролен белгородскому предпринимателю Олегу Клюке) не будет выплачивать дивиденды за 2022 год. Об этом сообщается в решении годового собрания акционеров, утвердившего также отчетность и избравшего совет директоров.

По данным Rusprofile, ОЗММ в 2022 году выбрался из убытка. Чистая прибыль предприятия составила 960 тыс. руб., тогда как годом ранее завод зафиксировал 80,4 млн убытка 5283722. Впрочем, в 2020 году ОЗММ также работал с прибылью (3,2 млн), однако в 2019 и 2018 годах — с убытком (69,9 и 125,6 млн соответственно).

Выручка предприятия в 2022 году составила 2,02 млрд руб. Это наибольший показатель с 2019 года (по его итогам завод выручил 2,09 млрд). В 2021 году показатель составлял 1,7 млрд, в 2020 году — 1,9 млрд.

Александр Прытков

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