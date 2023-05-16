Прикамское отделение российского исторического общества возглавит этнолог

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете состоялось учредительное заседание совета отделения российского исторического общества в Пермском крае. Как сообщает сайт губернатора правительства Пермского края, на должность председателя отделения рекомендован директор института гуманитарных исследований Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Александр Черных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Черных окончил истфак Пермского государственного университета в 1996 году. Спустя три года под руководством Георгия Чагина защитил кандидатскую диссертацию «Этнокультурная история Южного Прикамья: по материалам традиционной календарной обрядности в конце XIX — начале XX века». В 2008 году Александр Черных стал доктором исторических наук, защитив диссертацию по теме «Традиционная календарная обрядность русских Прикамья в конце XIX — середине XX века». Господин Черных является членом-корреспондентом РАН, занимается преподавательской деятельностью. Супруга Александра Черных, Мария Федотова является директором исторического парка «Россия - моя история» в Перми.

Российское историческое общество — общественная организация, которая позиционирует себя как преемница императорского русского исторического общества, прекратившего существование в 1917 году. Председателем президиума совета общества является директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.