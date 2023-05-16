Прикамское отделение российского исторического общества возглавит этнолог

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете состоялось учредительное заседание совета отделения российского исторического общества в Пермском крае. Как сообщает сайт губернатора правительства Пермского края, на должность председателя отделения рекомендован директор института гуманитарных исследований Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Александр Черных.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Господин Черных окончил истфак Пермского государственного университета в 1996 году. Спустя три года под руководством Георгия Чагина защитил кандидатскую диссертацию «Этнокультурная история Южного Прикамья: по материалам традиционной календарной обрядности в конце XIX — начале XX века». В 2008 году Александр Черных стал доктором исторических наук, защитив диссертацию по теме «Традиционная календарная обрядность русских Прикамья в конце XIX — середине XX века». Господин Черных является членом-корреспондентом РАН, занимается преподавательской деятельностью. Супруга Александра Черных, Мария Федотова является директором исторического парка «Россия - моя история» в Перми.
Российское историческое общество — общественная организация, которая позиционирует себя как преемница императорского русского исторического общества, прекратившего существование в 1917 году. Председателем президиума совета общества является директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.