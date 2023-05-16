Главные новости к утру 16 мая

Киевские власти заявили об «исключительной по плотности» атаке по городу. Как утверждает военная администрация украинской столицы, за короткий период было зафиксировано «максимальное количество атакующих ракет».

В Клинцах сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Никто не пострадал. Кроме того, стало известно, что в регионе ранее с беспилотника были атакованы полицейские. В Брянской области также организовали поиски «второго пилота экипажа разбившегося самолета», хотя ни про гибель первого пилота, ни про падение самолета власти официально не сообщали. О крушении четырех воздушных судов в регионе

Президент Эмманюэль Макрон заявил о готовности Франции обучать украинских пилотов. Ранее он исключал поставки Киеву военных самолетов. О турне президента Украины Владимира Зеленского по Европе

Спецпрокурор США Джон Дарем обвинил ФБР в безосновательном расследовании связей Дональда Трампа с Россией. Он пришел к выводу, что у спецслужбы не было «фактических доказательств» для начала расследования. По мнению спецпрокурора, ФБР полагалось в своих действиях на политических оппонентов республиканца.

Безопасность полетов в РФ в 2022 году оказалась на самом высоком уровне как минимум с 2018 года, несмотря на санкции. К такому выводу пришел Межгосударственный авиационный комитет. Число происшествий и катастроф на 1 млн вылетов достигло наименьших значений. Подробнее

Глава Верховного суда Украины Всеволод Князев задержан по делу о взятке в $2,7 млн. Об этом сообщили несколько СМИ, депутатов и местных чиновников.

Поставщиком турбин для электроснабжения завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» может стать структура China Shipbuilding Industry Company, узнал «Ъ». Компания поставит машины для первых двух линий СПГ-проекта, для каждой требуются около 150 МВт энергетической мощности. О планах

Объем производства средств поражения в РФ вырос в семь раз, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. За первый квартал произведено столько же танков, сколько за весь 2022 год.

Профильные ассоциации и Минпромторг просят Минпросвещения увеличить на год обучение радиомехаников, узнал «Ъ». Они жалуются на низкое качество образования. Подробнее

Видеоблогер Илья Варламов и артист Семен Слепаков оспорили статус иностранных агентов.

О предстоящих 16 мая важнейших событиях — в анонсах «Ъ».