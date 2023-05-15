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Коммерсантъ FM
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Глава Верховного суда Украины задержан по делу о взятке в $2,7 млн

Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщили о разоблачении масштабной коррупции в руководстве Верховного суда. Ведомства не приводят фамилий, но, по информации СМИ, депутатов и чиновников, задержан глава Верховного суда Всеволод Князев. Утверждается, что он получил взятку в $2,7 млн от украинского бизнесмена Константина Жеваго, которого в Киеве обвиняют в уголовных преступлениях.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что разоблачило «масштабную коррупцию в Верховном суде» — схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями. Ведомство показало фотографию множества пачек долларовых купюр, разложенных на диване без указания подробностей.

Источники «Украинской правды» в национальном антикоррупционном бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили, что господин Князев был задержан. Бывший депутат Сергей Лещенко сообщил, что в доме главы Верховного суд проходит обыск. Глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким и депутат Алексей Гончаренко сообщили, что речь идет о взятке примерно в $2,7 млн. «Это самый высокий по статусу высокопоставленный чиновник за всю историю Украины, арестованный за взятку»,— написал господин Гончаренко в Telegram.

Источники издания «Страна.ua» утверждают, что взятку дал господин Жеваго. Он был задержан в Куршевеле в конце 2022 года. На Украине его подозревают в растрате. Как сообщало издание Dauphine libere, апелляционный суд Шамбери во Франции отказал Киеву в выдаче бизнесмена. Предприниматель вышел под залог. Кроме того, как пишет «Страна.ua», обыски проходят у 18 судей Верховного суда Украины.

Всеволод Князев возглавил Верховный суд 1 декабря 2021 года. Ему 43 года.

Леонид Уварчев

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