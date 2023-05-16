Главные анонсы 16 мая

16 и 17 мая спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Киев в целях урегулирования украинского кризиса.

Президент США Джо Байден ожидает встречи с представителями Конгресса для переговоров о повышении допустимого объема государственного долга и предотвращения дефолта.

В Иране пройдет визит вице-премьера РФ Александра Новака во главе высокопоставленной делегации.

В Москве Тверской суд проведет предварительное слушание по уголовному делу Егора Штовбы и Артема Камардина о возбуждении ненависти по отношению к участникам спецоперации.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в Чеченской Республике в 2005 году, где 15 человек погибли, 36 пострадали.

В Москве пройдет прощание с актером Владимиром Кузнецовым, скончавшимся 12 мая на 80-м году жизни.