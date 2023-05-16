В Брянской области организовали поиски «второго пилота экипажа разбившегося самолета»

Власти Стародубского округа Брянской области попросили местных жителей помочь лодками и болотными сапогами для поиска «второго пилота экипажа разбившегося самолета». По информации «Ъ», в регионе 13 мая потерпели крушение два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35, но власти подтверждали падение только одного вертолета.

Стародубский округ организует в муниципалитете поиск пилота в болотистой местности, сообщается на официальных страницах округа в Telegram и «ВКонтакте». Желающих помочь приглашают 16 мая к зданию администрации муниципалитета.

По данным «Ъ», в Брянской области 13 мая практически одновременно могли быть сбиты у границы с Украиной истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также на окраине города Клинцы два вертолета Ми-8 ВКС России. Их экипажи погибли. Губернатор Александр Богомаз рассказывал только о крушении вертолета в Клинцах. Других официальных комментариев по этому поводу не было. Стародубский округ 13 мая только предлагал почтить «память погибших 13 мая 2023 года летчиков у Вечного огня» в городе Стародубе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне, 15 мая, заявил о введении в стране режима повышенной готовности из-за того, что в Брянской области «были сбиты четыре воздушных судна».

Подробнее о крушении — в материале «Ъ» «Ракетная атака в небе».

Леонид Уварчев