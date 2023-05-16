Полицейские были атакованы беспилотником в Брянской области

Сотрудники полиции подверглись атаке с беспилотника в селе Хоромное Брянской области. На их автомобили было сброшено взрывное устройство, повреждены две машины.

Следственный комитет России сообщил в Telegram, что проведет проверку по факту преступления. Как утверждает ведомство, сотрудники полиции прибыли в Хоромное после того, как в соцсетях распространили информацию о том, что село подверглось обстрелу. СКР обвиняет в атаке с использованием беспилотника вооруженные силы Украины. Ведомство не уточняет, когда произошло преступление и было ли подтверждено сообщение из соцсетей об обстреле села.

По данным Telegram-канала Baza, 14 мая при обстреле деревни в Брянской области были повреждены три сарая и частный дом. Как утверждает канал, взрыв произошел, когда сотрудники полиции осматривали местность.

Кроме этого СКР планирует расследовать обстрел территории Белгородской области и Донецкой народной республики. В городе Ясиноватая ДНР погиб один человек, еще один получил ранение. При нескольких обстрелах Донецка один человек погиб, 11 пострадали. СКР также обвинил ВСУ в обстреле города Токмак в Запорожской области. Следователи намерены провести проверки и по другим инцидентам.

Леонид Уварчев