В Клинцах сбит беспилотник самолетного типа

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в Клинцах, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram. Поврежден балкон жилого дома, никто не пострадал.

В последние дни участились сообщения об атаках в Брянской области. По данным «Ъ», 13 мая практически одновременно в регионе могли быть сбиты у границы с Украиной истребитель-бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35, а также на окраине города Клинцы — два вертолета Ми-8 ВКС России. Их экипажи погибли. Губернатор Александр Богомаз рассказывал только о крушении одного вертолета в Клинцах. Других официальных комментариев по этому поводу не было. Однако муниципальные власти организовали поиски «второго пилота экипажа разбившегося самолета» (о гибели первого пилота, как и о крушении самолета, официально не сообщалось). Кроме того, 14 мая беспилотниками были атакованы полицейские в селе Хоромное Брянской области и консервный завод в Стародубе.

Подробнее о крушении четырех воздушных судов 13 мая — в материале «Ъ» «Ракетная атака в небе».