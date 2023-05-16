Объем производства средств поражения в РФ вырос в семь раз

Объем выпуска и поставок средств поражения в России увеличился в 2023 году больше чем в семь раз, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. За первый квартал произведено столько же танков, сколько за весь 2022 год. В целом выпуск армейской продукции в текущем году может вырасти в четыре раза.

«Производство и поставка средств поражения, объем... по сравнению с прошлым годом вырос более, чем в семь раз»,— сказал господин Мантуров ТАСС. По его словам, в России удалось выйти на уровень, «который обеспечивает ритмичные поставки» танков.

Вице-премьер отметил взаимодействие с Минобороны. По его мнению, это позволяет корректировать поставки учитывая в том числе «меняющуюся потребность» в ходе военной операции.

Денис Мантуров не видит нерешаемых вопросов по части увеличения мощностей и сырьевого обеспечения. По его словам, все заинтересованные производители могут «подключаться к поставкам для нужд СВО». «Поэтому в этом году мы ожидаем общий рост объема производства армейского ассортимента не менее, чем в четыре раза по сравнению с 2021–2022 годами»,— добавил вице-премьер.

Доля предприятий легкой промышленности в реестре оборонно-промышленного комплекса с октября 2022 года увеличилась в 10 раз, задействовано около 500 предприятий. Господин Мантуров отметил, что экипировку и прочие товары гражданского назначения поставляют не только предприятия из этого реестра, но и другие фабрики, которые работают по заказам региональных властей за счет местных бюджетов.

Президент Владимир Путин в конце марта говорил, что за то время, пока Украина ожидает от союзников 400 танков, российский военно-промышленный комплекс произведет свыше 1600 новых танков. По его словам, общее число танков в РФ будет больше чем в три раза превышать число танков на Украине.

Леонид Уварчев