Электрический минивэн Voyah Dream вышел на российский рынок

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в России, объявила о начале продаж электрической версии минивэна Dream на российском рынке.
Voyah Dream EV
Фото: Voyah
Полноприводный минивэн получил два электромотора суммарной мощностью 435 л.с., а батарея на 108,7 кВт•ч обеспечивает запас хода без подзарядки до 482 км. Полная зарядка аккумулятора переменным током занимает 13 часов, а при использовании терминала постоянного тока до 80% батарею можно зарядить за 60 минут.
В оснащение минивэна входят комфортные сиденья Zero Gravity с подогревом, вентиляцией и массажем, панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, более 20 электронных ассистентов водителя, пневмоподвеска, интеллектуальная система ночного видения, аудиосистема Dynaudio и другое оборудование.
Стоимость электрического варианта Voyah Dream составит 9,9 млн руб. Напомним, гибридная модификация минивэна была представлена в России в начале 2023 года.
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